Ex Whirlpool, il Mimit favorisce il rilancio
Ingresso di Invitalia nel capitale di Italian Green Factory per 60 milioni
Via libera al rilancio dell’area ex Whirlpool di Napoli, la società di elettrodomestici in crisi. Con il perfezionamento dell’ingresso di Invitalia nel capitale di Italian Green Factory S.p.A. (Gruppo Tea Tek) attraverso il Fondo Salvaguardia Imprese, per complessivi 60 milioni di euro (30,9 milioni da Igf e 29 milioni da Invitalia), prende forma il progetto di reindustrializzazione dell’intera area e...
