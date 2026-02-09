Approvato il 20° pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha indicato il lancio del 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia. "Mentre ad Abu Dhabi sono in corso importanti colloqui di pace - spiega la presidente - dobbiamo essere lucidi: la Russia si siederà al tavolo delle trattative con intenzioni sincere solo se verrà sottoposta a pressioni. Questo è l'unico linguaggio che la Russia capisce. Ecco perché oggi stiamo intensificando i nostri sforzi".



"La Commissione - aggiunge von der Leyen - sta proponendo un nuovo pacchetto di sanzioni, il ventesimo dall'inizio della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. Il nuovo pacchetto di sanzioni riguarda energia, servizi finanziari e commercio".



Pacchetto energia



"Per quanto riguarda l'energia - dice la presidente - introduciamo un divieto totale sui servizi marittimi per il greggio russo. Questo ridurrà ulteriormente le entrate energetiche della Russia e renderà più difficile trovare acquirenti per il suo petrolio. Poiché il trasporto marittimo è un'attività globale, proponiamo di emanare questo divieto totale in coordinamento con partner che condividono gli stessi principi, dopo una decisione del G7".



"Stiamo elencando altre 43 navi della flotta ombra, per un totale di 640 - aggiunge von der Leyen - Rendiamo inoltre più difficile per la Russia acquisire petroliere da utilizzare per la flotta ombra e aggiungiamo divieti generalizzati sulla fornitura di manutenzione e altri servizi per le petroliere GNL e le navi rompighiaccio, per danneggiare ulteriormente i progetti di esportazione del gas. Questo integra il nostro divieto sulle importazioni di GNL concordato con il 19° pacchetto e il Regolamento RepowerEU".



Pacchetto finanziario



Presentiamo quindi un secondo pacchetto di misure - spiega la presidente Ue - per limitare ulteriormente il sistema bancario russo e la sua capacità di creare canali di pagamento alternativi per finanziare l'attività economica. Questo è il punto debole della Russia e stiamo insistendo molto su questo. Stiamo inserendo altre 20 banche regionali russe e adotteremo misure contro le criptovalute, le società che le scambiano e le piattaforme che consentono il trading di criptovalute, per chiudere ogni possibilità di elusione. Stiamo, inoltre, prendendo di mira diverse banche di paesi terzi coinvolte nel facilitamento del commercio illegale di beni sanzionati".



Pacchetto export beni e servizi



"Con il terzo pacchetto di misure - sottolinea von der Leyen - inaspriremo le restrizioni all'esportazione verso la Russia con nuovi divieti su beni e servizi, dalla gomma ai trattori e ai servizi di sicurezza informatica, per un valore di oltre 360 milioni di euro. Introduciamo, inoltre, nuovi divieti di importazione di metalli, prodotti chimici e minerali essenziali, non ancora soggetti a sanzioni, per un valore di oltre 570 milioni di euro".



"Introduciamo inoltre - dice ancora la presidente Ue - ulteriori restrizioni all'esportazione di prodotti e tecnologie utilizzati dalla Russia per le operazioni sul campo, come i materiali impiegati per la produzione di esplosivi. Proponiamo una quota sull'ammoniaca per limitare le importazioni esistenti".



"Per dimostrare la nostra determinazione a ridurre l'evasione delle sanzioni - prosegue von der Leyen - attiveremo per la prima volta lo strumento antielusione, vietando l'esportazione di macchine a controllo numerico computerizzato e radio verso giurisdizioni in cui vi è un rischio elevato che questi prodotti vengano riesportati in Russia".



"Infine - conclude von der Leyen - proponiamo maggiori garanzie legali per le aziende dell'UE, per proteggerle da violazioni dei loro diritti di proprietà intellettuale o da espropriazioni ingiuste in Russia a causa di sentenze abusive in relazione alle sanzioni".



"Le entrate fiscali della Russia derivanti da petrolio e gas - spiega la presidente - sono diminuite del 24% nel 2025 rispetto all'anno precedente, il livello più basso dal 2020, ampliando il suo deficit fiscale. A gennaio, i ricavi da petrolio e gas saranno i più bassi dall'inizio della guerra. I tassi di interesse si attestano al 16% e l'inflazione rimane elevata. Questo conferma ciò che già sapevamo: le nostre sanzioni funzionano e continueremo a utilizzarle finché la Russia non avvierà seri negoziati con l'Ucraina per una pace giusta e duratura. Il Consiglio ha appena approvato il nostro prestito di 90 miliardi di euro per l'Ucraina, garantendole i mezzi per difendersi e rimanere forte sotto gli incessanti attacchi russi. Insieme agli Stati Uniti e alla Coalizione dei Volenterosi, stiamo portando avanti un piano di pace che include solide garanzie di sicurezza per l'Ucraina".