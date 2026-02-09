Do you want to access to this and other private contents?
Jbs investe 150 milioni nella joint venture con l'Oman
Il colosso delle carni brasiliano vuole creare un polo di produzione di proteine negli emirati
JBS Foods, l'azienda brasiliana più grande del mondo per quanto riguarda la lavorazione delle carni, informa i propri azionisti e il mercato di aver stipulato un contratto di acquisto azionario con OFC, Oman Food Investment Holding Company. L'obiettivo dell'operazione è costituire una joint venture tra le parti tramite una società con sede nei Paesi Bassi che deterrà il 100% delle attività attualmente gest...
