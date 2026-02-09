It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Jbs investe 150 milioni nella joint venture con l'Oman

Il colosso delle carni brasiliano vuole creare un polo di produzione di proteine negli emirati

JBS Foods, l'azienda brasiliana più grande del mondo per quanto riguarda la lavorazione delle carni, informa i propri azionisti e il mercato di aver stipulato un contratto di acquisto azionario con OFC, Oman Food Investment Holding Company. L'obiettivo dell'operazione è costituire una joint venture tra le parti tramite una società con sede nei Paesi Bassi che deterrà il 100% delle attività attualmente gest...

EFA News - European Food Agency
