Logistica, Porto di Genova fa record container

Il sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, composto dai porti di Genova, Savona e Vado Ligure, raggiunge nel 2025 un risultato storico, sfiorando per la prima volta la soglia dei tre milioni di TEU movimentati. I volumi complessivi si attestano a 2.999.486 TEU, con una crescita del 6,3% rispetto al 2024. Un record assoluto per il sistema portuale, sottolinea il comunicato ufficiale, "maturato in un contesto internazionale ancora caratterizzato da incertezza geopolitica, riorganizzazione delle catene logistiche globali e tensioni sulle principali rotte marittime".

La crescita dei traffici è stata sostenuta in primo luogo dal traffico gateway, maggiormente correlato all’andamento dell’economia reale, che ha registrato 1.919.700 TEU pieni in importazione ed esportazione, in aumento del 4,8% su base annua. Accanto al gateway, il traffico di transhipment ha fornito un contributo significativo al risultato complessivo, attestandosi a 547.790 TEU, con una crescita del 31,5%.

In termini di tonnellate, il sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ha movimentato nel 2025 complessivamente 62.922.508 tonnellate di merci, registrando una lieve contrazione rispetto al 2024 (-0,8%). Il dato, spiega la nota, "riflette dinamiche differenziate tra i vari comparti di traffico, in un contesto operativo ancora condizionato da fattori esogeni di natura geopolitica ed economica".

Porto Savona-Vado Ligure

Nel dettaglio degli scali, Savona-Vado Ligure ha chiuso il 2025 con circa 590 mila TEU movimentati, in crescita del 58,4% rispetto al 2024, con una componente di transhipment largamente prevalente.

Porto di Genova

Il porto di Genova ha movimentato complessivamente 2,4 milioni di TEU, registrando una lieve flessione (-1,6%) riconducibile principalmente alla riduzione dei volumi in transhipment, a fronte di una sostanziale tenuta del traffico gateway.

Passeggeri

Accanto ai container, il 2025 conferma la buona tenuta del comparto passeggeri, altra componente centrale del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale. Nel corso dell’anno sono transitati complessivamente 5.035.214 passeggeri, in lieve aumento rispetto al 2024 (+0,6%). Il traffico crocieristico ha superato 2,4 milioni di passeggeri, segnando una crescita del 6,1%, mentre il segmento dei traghetti ha registrato oltre 2,6 milioni di passeggeri, confermando la rilevanza dei collegamenti marittimi per la mobilità delle persone e per la continuità territoriale.

Rinfuse solide

Per quanto riguarda le rinfuse solide, il comparto chiude l’anno con un risultato in crescita del 2,3%, per un totale di 2.457.728 tonnellate movimentate. L’andamento positivo è stato sostenuto in particolare dall’ottima performance del quarto trimestre, che registra un incremento del 24,3% rispetto allo stesso periodo del 2024.

La crescita ha interessato entrambi gli scali: il porto di Genova ha movimentato 713.321 tonnellate (+3,8%), mentre Savona ha chiuso l’anno con 1.744.407 tonnellate (+1,6%). Nel dettaglio delle merceologie, si segnala il recupero dei traffici di carbone, soprattutto nello scalo di Genova (+17,4% su base annua), nonché la crescita delle altre rinfuse solide (+29,8%), trainata in particolare dalla domanda di prodotti metallurgici.

Traffici ferroviari

I traffici ferroviari relativi alle merceologie non containerizzate hanno registrato nel 2025 un incremento del 17% del numero di treni movimentati, grazie in particolare all’avvio e al consolidamento di nuovi servizi nello scalo di Savona.

Nel complesso, tuttavia, l’utilizzo della ferrovia ha risentito delle interruzioni sulla rete nazionale legate ai lavori infrastrutturali. I convogli movimentati si sono attestati a 7.935 unità (-14,2%), mentre i volumi in unità di carico sono scesi a 322.451 TEU (-11,6%), con una quota modale pari al 13,2%, in calo di due punti percentuali rispetto al 2024.

Merci convenzionali

La merce convenzionale, comparto che rappresenta circa il 21% dei volumi complessivamente movimentati dal sistema portuale, si è assestata nel 2025 su un totale di 12,99 milioni di tonnellate. Il comparto chiude l’anno con una lieve flessione su base annua (-3,3%), ma evidenzia segnali di rafforzamento nella parte finale dell’esercizio: il quarto trimestre si attesta infatti in crescita del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2024, con risultati positivi in entrambi gli scali del sistema, pari a +3% nel porto di Genova e a +3,2% in quello di Savona.

Rinfuse liquide

Per quanto riguarda le rinfuse liquide, il 2025 si chiude con una lieve flessione dei prodotti energetici (-1,9%), per un totale di circa 18 milioni di tonnellate. In controtendenza, risultano in crescita le altre rinfuse liquide, che registrano un incremento del 4,7% su base annua, trainato in particolare dalle rinfuse liquide alimentari, in aumento del 39%.



“Il 2025 entra nella storia del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale - spiega Matteo Paroli, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Per la prima volta i porti di Genova e Savona-Vado sfiorano la soglia dei tre milioni di TEU movimentati. Raggiungere questo livello di traffico container in uno scenario internazionale ancora instabile, segnato da tensioni geopolitiche, ridefinizione delle rotte e riorganizzazione delle catene logistiche globali, conferisce a questo traguardo un valore ancora più significativo".