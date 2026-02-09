Arancia Rossa Sicilia. Lollobrigida: "Garantisce benessere e redditività alle imprese"

L'Arancia Rossa di Sicilia Igp si fa strada nella Mitteleuropa. La denominazione ha ricevuto un palcoscenico d'onore a Fruit Logistica 2026, in sinergia con il progetto internazionale di promozione Citrus Fruit for Wellness, presso il cui stand si è tenuto l'incontro sul tema “Dal territorio al mercato globale: l’Arancia Rossa di Sicilia Igp, modello vincente di benessere”. In Germania, numerosi consumatori e operatori stanno premiando l’Arancia Rossa di Sicilia Igp per le sue qualità di frutto mediterraneo per eccellenza.

A confermare il valore del progetto di promozione è stato il ministro Francesco Lollobrigida, che, a riguardo, in visita presso lo stand di Citrus Fruits for Wellness ha affermato: “L’Arancia Rossa di Sicilia Igp è un elemento del nostro modello alimentare che garantisce qualità, benessere e, di conseguenza, redditività alle imprese. Tutti dovrebbero prendere esempio da un modello di produzione di qualità che ha permesso all’agrume più buono della Sicilia di imporsi sul mercato internazionale, primo tra tutti quello tedesco, creando ricchezze e capacità dei nostri agricoltori. Un fulgido esempio", ha concluso il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare", che sosteniamo in ogni modo e che proteggiamo in ogni ambito per l'indicazione geografica che rappresenta. Perché il modello dell'arancia rossa siciliana è un modello vincente che deve essere sostenuto ancora di più, specie in questi momenti di difficoltà dovuti ai recenti eventi climatici nella meravigliosa terra di Sicilia”.

La fiera di Berlino è stata quindi il palcoscenico ideale dove dimostrare come l’identità possa trasformarsi in valore competitivo globale. Durante l'incontro, Gerardo Diana, presidente del Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia Igp, ha sottolineato come “l’agrume più prezioso della Sicilia è la voce della nostra terra: intensa, autentica, inconfondibile. Tutelarla significa difendere un patrimonio collettivo e orientarne il futuro, così come promuoverla significa trasformare il valore della tradizione in una promessa di benessere per il mondo. Per il Consorzio di Tutela, l’Arancia Rossa di Sicilia Igp è innanzitutto una scelta politica di qualità, che protegge i produttori, che garantisce i consumatori e che deve continuare ad affermare in Europa un modello agricolo fondato su origine, salute e valore”.

L’appuntamento berlinese di Fruit Logistica conferma così come il frutto rosso che nasce alle pendici dell’Etna sia oggi molto più di un prodotto, così come confermato dal ministro Lollobrigida che, per l’occasione ha affermato: “l’Arancia Rossa di Sicilia Igp è un simbolo europeo di eccellenza, capace di conquistare i mercati internazionali partendo dalla forza delle proprie radici”.