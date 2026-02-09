Piani quinquennali: la Cina spinge sull'agricoltura moderna

"Il 2026 è il primo anno del 15° Piano Quinquennale e svolgere un buon lavoro in agricoltura, nelle aree rurali e tra gli agricoltori è di fondamentale importanza". Lo rende noto il dipartimento per l'Agricoltura e degli affari rurali della Cina che, in una relazione ufficiale, indica come diventi prioritario "attuare pienamente le importanti esposizioni e istruzioni del Segretario Generale Xi Jinping su...