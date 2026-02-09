Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Piani quinquennali: la Cina spinge sull'agricoltura moderna
Boost produttivo per cereali, modernizzazione degli allevamenti e promozione della pesca
"Il 2026 è il primo anno del 15° Piano Quinquennale e svolgere un buon lavoro in agricoltura, nelle aree rurali e tra gli agricoltori è di fondamentale importanza". Lo rende noto il dipartimento per l'Agricoltura e degli affari rurali della Cina che, in una relazione ufficiale, indica come diventi prioritario "attuare pienamente le importanti esposizioni e istruzioni del Segretario Generale Xi Jinping su...
Fc - 57365
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency