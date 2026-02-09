Fas Int. sale all’80% in Alturas Sistemi

Fas International, player del retail automatico, porta dall’attuale 35% all’80% la propria partecipazione in Alturas Sistemi. A ottobre 2024, Fas aveva acquisito una prima quota del 35% di Alturas, software house di Villafranca di Verona (VR) specializzata in soluzioni gestionali avanzate, applicazioni personalizzate e infrastrutture hardware e software (leggi notizia EFA News). Ora, a poco più di u...