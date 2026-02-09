Bergamotto Reggio Calabria: più vicina approvazione come Igp

Significativa vittoria per il Bergamotto di Reggio Calabria sulla strada del riconoscimento come Indicazione Geografica Protetta (Igp). Il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha pubblicato il decreto in cui vengono bocciati i ricorsi oppositivi, inviando ufficialmente la domanda di registrazione del marchio, presentata dal Comitato promotore nel 2021.

Si chiude così la fase nazionale dell'iter di registrazione e si apre la fase europea. Le contestazioni al riconoscimento dell'Igp e contro la pubblicazione del disciplinare in Gazzetta Ufficiale erano state avanzate dal Consorzio dell’olio essenziale di bergamotto di Reggio Calabria Dop, da Confagricoltura Reggio Calabria, Coldiretti Reggio Calabria e dalla ditta Fratelli Foti. A sostegno dell'approvazione, figurano invece Copagri Calabria, Anpa Calabria–Liberi agricoltori, Conflavoro Pmi, Unci Calabria, Usb Lavoro agricolo, FederAgri e il Comitato dei bergamotticoltori reggini.

Con il decreto firmato lo scorso 5 febbraio, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha sancito l'infondatezza di tali obiezioni, riconoscendo il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea. Il procedimento è ora sui tavoli della Commissione Europea, a cui sarà affidato il parere finale sul riconoscimento del Bergamotto di Reggio Calabria come Igp. Rimangono pendenti alcuni ricorsi al Tar del Lazio, presentati dal Consorzio dell’essenza Dop: il loro esame dovrebbe avvenire il prossimo aprile.