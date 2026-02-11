Evoca: Norman Rafael è il nuovo amministratore delegato

Evoca Group ha annunciato la nomina di Norman Rafael come nuovo amministratore delegato, in carica dal 5 febbraio. Jochen Fabritius lascia il medesimo ruolo e, una volta completate le necessarie approvazioni societarie, assumerà la carica di Chairman del Gruppo. La transizione rientra nel piano di successione presentato lo scorso 31 marzo 2025.

In questi mesi, Norman Rafael ha partecipato attivamente alla gestione operativa e alle principali decisioni strategiche, garantendo continuità nella guida dell’azienda produttrice di macchine da caffè per il fuori-casa. Durante il suo mandato come amministratore delegato, Jochen Fabritius ha accompagnato Evoca Group "in una fase di forte trasformazione, contribuendo al miglioramento delle performance operative e preparando il Gruppo per le sfide future", si legge in una nota aziendale.

In precedenza Chief Operating Officer, Norman Rafael vanta una solida esperienza operativa e una profonda conoscenza della strategia del Gruppo. Nel suo nuovo ruolo guiderà Evoca con un focus su crescita, eccellenza operativa e continuità del percorso strategico intrapreso.

Commentando il passaggio di consegne, Fabritius ha espresso gratitudine ai team aziendali e soddisfazione per i risultati raggiunti e ha sottolineato: "Nel ruolo di Chairman continuerò a sostenere il Gruppo e a collaborare con Norman nella prossima fase di sviluppo".

Da parte sua, Rafael ha affermato: “Insieme ai nostri team, clienti e partner, continueremo a portare avanti la nostra strategia, garantendo solidità, continuità e valore sostenibile per tutti gli stakeholder, con i nostri clienti sempre al centro delle nostre decisioni".