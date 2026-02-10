Brio-Alce Nero: si rinnova la partnership

Brio (società del Gruppo Alegra specializzata nell’ortofrutta biologica) e Alce Nero rinnovano la loro storica collaborazione nel segno della crescita e della continuità. È stato siglato un nuovo accordo quinquennale che conferma Brio come licenzatario esclusivo per la frutta e la verdura di prima gamma a marchio Alce Nero. Un rinnovo che consolida una partnership nata nel 2011, fondata su una visione comune sul futuro del biologico.

Negli ultimi due anni, Alce Nero ha registrato un +60% a valore nella Gdo italiana nel solo segmento ortofrutticolo, chiudendo il 2025 con un ulteriore +24% a valore e +21% a volume. In parallelo, Brio ha archiviato l’anno con una crescita del +13,76% a valore, confermando l’efficacia del proprio modello fondato su marca, filiera e affidabilità.

Gianni Amidei, presidente di Brio, accoglie la partnership rinnovata come la possibilità di offrire "ai consumatori un biologico vero, buono, tracciabile e giusto”.

Da parte sua, Arturo Santini, presidente di Alce Nero, ricorda che "in uno scenario complesso, il biologico resta una scelta strategica. In Gdo, mercato che per Alce Nero pesa l'80% del fatturato, chiudiamo il 2025 in crescita del 12% a valore e nel mondo dell'ortofrutta il marchio Alce Nero cresce oltre il 20%, risultati che rafforzano il valore di collaborazioni di lungo periodo come questa”.

Oggi Alce Nero rappresenta circa un terzo delle vendite Brio in Gdo Italia, con un assortimento che supera le 40 referenze tra continuative e stagionali, provenienti per il 90% da produzioni italiane, frutto del lavoro di oltre 450 aziende agricole in 13 regioni. Tra i prodotti più performanti: arance, limoni, kiwi a polpa verde e gialla, mele, avocado, pomodori e carote.

Secondo Mauro Laghi, responsabile commerciale di Brio, per il brand "c’è ancora ampio spazio per crescere: lavoreremo per rafforzare ulteriormente la presenza del marchio a scaffale e per sostenere i consumatori nella scelta quotidiana di un’alimentazione più consapevole. La nostra filiera corta, fatta di aziende selezionate, rigide certificazioni e tecnici specializzati, ci consente di garantire continuità, qualità e servizio in ogni stagione rendendoci il partner ideale per la Gdo italiana ed estera per l’ortofrutta biologica”.