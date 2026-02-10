UE: nuova legislazione su fertilizzanti Renure

La Commissione europea ha formalmente adottato nuove norme sull'azoto recuperato dal letame (Renure), che contribuiranno a ridurre la dipendenza degli agricoltori dai fertilizzanti importati.

Le nuove norme consentiranno l'uso di fertilizzanti Renure al di sopra del limite per l'applicazione dello stallatico e dello stallatico trasformato stabilito dalla direttiva sui nitrati. Ciò significa che gli Stati membri e gli agricoltori avranno la possibilità di sostituire i concimi chimici con concimi Renure. La procedura sarà svolta con modalità sicure per garantire la continua protezione delle acque e dell'ambiente. L'obiettivo è anche quello di abbassare i costi per gli agricoltori e aumentare l'autonomia strategica del settore agricolo dell'Unione Europea, riducendo la dipendenza dai fertilizzanti importati.

A seguito della riunione e del voto dei rappresentanti degli Stati membri in sede di comitato dei nitrati del 19 settembre 2025, la proposta Renure della Commissione è stata condivisa con il Parlamento europeo e il Consiglio per un periodo di controllo. Nessuna delle due istituzioni ha sollevato obiezioni all'emendamento. La modifica della direttiva sui nitrati entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Si applicherà solo agli Stati membri che scelgono di autorizzare Renure. Dovranno recepire la modifica nel diritto nazionale.

"Con l'adozione di queste nuove norme su Renure, l'Europa sta trasformando i rifiuti in valore, riducendo le importazioni di fertilizzanti, sostenendo la competitività degli agricoltori e rafforzando la nostra autonomia strategica, salvaguardando nel contempo l'acqua e l'ambiente", ha dichiairato Jessika Roswall, commissaria per l'Ambiente, la resilienza idrica e l'economia circolare competitiva.