Aringa svedese Norrlandsströmming diventa Dop

La Commissione europea ha approvato l'aggiunta dello svedese "Norrlandsströmming" al suo registro delle denominazioni di origine protette (Dop).

Il "Norrlandsströmming" è un'aringa svedese proveniente dalle parti svedesi del Mar Baltico settentrionale, che comprende la Clupea harengus catturata allo stato selvatico. E 'in genere 12-20 cm di lunghezza, con una tonalità d'argento, anche se le dimensioni possono variare. I metodi di pesca comprendono attrezzi passivi come reti da imbrocco, lenze a mano e reti da posta, o attrezzature per il jigging, con l'obbligo di sbarco e cernita entro 24 ore dalla cattura.

L'aringa può essere venduta intera o filettata e la sua consistenza e il suo sapore sono influenzati dal contenuto di grassi, che varia a seconda della stagione e della regione. La bassa salinità della zona geografica rende il "Norrlandsströmming" più piccolo, diverso per sapore e consistenza rispetto all'aringa del Baltico. La nuova Dop ha un sapore simile al pesce dell'entroterra, con un gusto umami delicato ma ricco, con sentori di lago, panna non frullata, albume d'uovo, asparagi verdi e cozze quando sono crude.