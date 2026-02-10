Conserve Italia: due anniversari illustri a Beer&Food Attraction

Un doppio anniversario, nuove soluzioni per il consumo fuori-casa e un’offerta beverage sempre più orientata alla praticità e alla mixology. Anche nel 2026 Conserve Italia sarà protagonista a Beer&Food Attraction - The Eating Out Experience Show, in programma dal 15 al 17 febbraio al Quartiere Fieristico di Rimini, manifestazione di riferimento per il mondo del fuori-casa e del beverage professionale, che ospiterà anche la 15ª edizione dell’International Horeca Meeting.

Il Gruppo cooperativo sarà presente nel padiglione B5, stand 160, una delle quattro aree dedicate alla Mixology Attraction, con uno spazio pensato come luogo di incontro e sperimentazione, tra open bar, degustazioni e momenti che permetteranno di scoprire tutte le novità dei marchi di Conserve Italia. All’interno dello stand sarà inoltre possibile assaggiare la pizza celebrativa dei 170 anni di Cirio, simbolo di un anniversario che attraversa la storia del pomodoro 100% italiano di qualità.

“La presenza a Beer&Food Attraction rappresenta per noi un momento centrale di confronto con il mondo Horeca, in una fase complessa ma ricca di opportunità", commenta Andrea Colombo, direttore commerciale Italia di Conserve Italia. "Dopo l’euforia del post-Covid, il settore vive oggi una fase più stazionaria, condizionata dal contesto economico e dalla riduzione della capacità di spesa. Allo stesso tempo, il fuori-casa in Italia ha dimostrato una grande resilienza e resta un pilastro della socialità e dei consumi. In questo scenario, il nostro mix equilibrato tra food e beverage ci consente di guardare al futuro con fiducia, continuando a investire su innovazione di prodotto, servizio e ampliamento dell’offerta commerciale, in particolare sulle soluzioni pensate per il consumo d’asporto, per essere sempre più vicini ai professionisti del canale”.

Grazie a un portafoglio ampio e articolato che comprende marchi storici del made in Italy dedicati al canale come Cirio Alta Cucina, Yoga, Derby Blue, Valfrutta Granchef, Valfrutta BIO e Jolly Colombani, Conserve Italia si conferma Total Horeca Company italiana, capace di rispondere alle esigenze di distributori e operatori con soluzioni complete e integrate in ambito food e beverage.

Il 2026 sarà un anno speciale per il foodservice, segnato dalle celebrazioni dei 170 anni di Cirio, uno dei marchi più iconici dell’agroalimentare italiano. Un anniversario che troverà spazio anche nei ristoranti e nelle pizzerie attraverso iniziative dedicate, prodotti celebrativi e attività di supporto rivolte ai professionisti della ristorazione.

“I 170 anni di Cirio non sono solo una ricorrenza ma un patrimonio di valori, competenze e legame con la filiera agricola italiana che vogliamo continuare a trasmettere", spiega Gabriele Angeli, direttore Marketing Horeca di Conserve Italia. "A Rimini racconteremo questo anniversario parlando il linguaggio dei professionisti della ristorazione attraverso una serie di attività dedicate, ideate per rafforzare ulteriormente il legame tra Cirio e il mondo Horeca. All’interno del nostro stand, accanto al consueto open bar, sarà presente una postazione dedicata alla pizza, dove i visitatori potranno degustare ricette gourmet preparate dal maestro pizzaiolo Ivan Signoretti, che interpreterà i prodotti Cirio Alta Cucina in chiave contemporanea, esaltandone qualità, versatilità e performance in ambito pizzeria. Parallelamente, i prodotti della gamma saranno valorizzati nelle preparazioni dedicate alla ristorazione dallo chef ambassador Jonathan Trivellato, che accompagnerà il pubblico in un percorso di gusto pensato per dimostrare come Cirio Alta Cucina sia un alleato affidabile e performante per le cucine professionali. Un’iniziativa che unisce tradizione, qualità e innovazione, celebrando la storia del marchio e proiettandola verso il futuro del foodservice”.

Nel corso della manifestazione, Cirio Alta Cucina sarà ancora una volta sponsor del concorso “Miglior Professionista Lady Chef”, organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi (Fic) nell’ambito dei Campionati della Cucina Italiana, confermando il proprio impegno a sostegno della formazione, del talento e della valorizzazione delle competenze professionali nel mondo foodservice.

Il 2026 sarà un anno particolarmente significativo per il beverage di Conserve Italia grazie alle celebrazioni degli 80 anni di Yoga, marchio storico e punto di riferimento nei succhi di frutta al bar. Un anniversario che sarà valorizzato anche in fiera attraverso un racconto che unisce heritage e innovazione, con un’attenzione crescente alle nuove modalità di consumo. A Beer&Food Attraction 2026 il Gruppo presenterà infatti in modo strutturato il proprio sviluppo dell’offerta d’asporto, frutto di un lavoro avviato da tempo con l’obiettivo di ampliare il portafoglio e rispondere alle esigenze di praticità, servizio e rotazione richieste dal canale Horeca.

In particolare, saranno protagonisti: - i formati Pet da 500 ml, ideali per il consumo on the go, con le referenze Yoga Zero e Yotea; - i brik e doypack da 300 ml, che comprendono Yotea e Derby Blue Zero; - i formati Pet e brik da 250 ml, con un assortimento ampio che spazia dai succhi Yoga alle proposte Yoga 100% e AQ, fino a Valfrutta Bio. “Questa offerta", conclude Angeli, "è pensata per intercettare le nuove occasioni di consumo fuori-casa e rafforzare la presenza dei marchi Conserve Italia nei contesti di asporto, delivery e consumo informale”.