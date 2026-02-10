Do you want to access to this and other private contents?
Ciclone Harry, Arera sospende i pagamenti delle bollette
Per 6 mesi a famiglie e attività produttive delle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia
Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha approvato un provvedimento d’urgenza che sospende per 6 mesi il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di luce, gas, acqua e rifiuti a favore delle popolazioni delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, tra cui il Comune di Niscemi, interessate dagli effetti del Ciclone Harry a partire dal 18 gennaio 2026. La delibera 20/2026/R/COM, che...
