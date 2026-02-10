Do you want to access to this and other private contents?
Ciclone Harry/2. Assobibe preoccupata
Timori per i tempi necessari a ripristinare i danni alle attività economiche
Assobibe, l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese che producono e vendono bevande analcoliche in Italia, esprime preoccupazione sui tempi necessari a ripristinare i danni alle attività economiche provocati dal ciclone Harry che ha investito con violenza le regioni meridionali, in particolare Sicilia, Sardegna e Calabria."Siamo di fronte a uno scenario critico - dichiara Giangiacomo Pie...
Fc - 57408
EFA News - European Food Agency
