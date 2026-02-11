Coca Cola, 2025 in rialzo ma previsioni in frenata
Colpa dei consumatori che non bevono più bevande gassate
Coca-Cola ha presentato i risultati del quarto trimestre e dell'intero anno 2025. "Sono incoraggiato dalla nostra performance nel 2025, che ha dimostrato sia la resilienza che lo slancio che caratterizzano la nostra attività - ha dichiarato James Quincey, presidente e ceo di The Coca-Cola Company - Guardando al futuro, ci concentreremo sull'attuazione ancora migliore della nostra strategia e sul posizionamento del nostro sistema per un successo a lungo termine".
Per quanto riguarda il quarto trimestre 2025 i ricavi netti sono cresciuti del 2%, raggiungendo 11,8 miliardi di dollari: i ricavi organici (non-GAAP) sono cresciuti del 5%, trainati da un aumento del 4% delle vendite di concentrati e da una crescita dell'1% del prezzo/mix.
Le vendite di concentrati hanno superato di 3 punti il volume unitario, trainate dalla tempistica delle spedizioni di concentrati e da un giorno aggiuntivo.
Nell'intero 2025, i ricavi netti sono cresciuti del 2%, raggiungendo 47,9 miliardi di dollari, e i ricavi organici (non-GAAP) sono cresciuti del 5%, trainati da una crescita del 4% del prezzo/mix e da una crescita dell'1% delle vendite di concentrati. Le vendite di concentrati hanno superato di 1 punto il volume unitario, grazie alla tempistica delle spedizioni di concentrati.
Nel quarto trimestre, il margine operativo è stato del 15,6% rispetto al 23,5% dell'anno precedente, mentre il margine operativo comparabile (non-GAAP) è stato del 24,4% rispetto al 24,0% dell'anno precedente. Per l'intero anno, il margine operativo è stato del 28,7% rispetto al 21,2% dell'anno precedente, mentre il margine operativo comparabile (non-GAAP) è stato del 31,2% rispetto al 30,0% dell'anno precedente.
Per il trimestre, sottolinea la nota ufficiale, "l'andamento del margine operativo ha incluso voci che hanno avuto un impatto sulla comparabilità, tra cui una svalutazione non monetaria di 960 milioni di dollari relativa al marchio BODYARMOR, nonché fattori valutari sfavorevoli".
Per l'intero anno, "l'andamento del margine operativo ha incluso voci che hanno avuto un impatto sulla comparabilità e fattori valutari sfavorevoli. Sia per il trimestre che per l'intero anno, l'espansione del margine operativo comparabile (non-GAAP) è stata trainata dalla crescita organica dei ricavi (non-GAAP) e da un'efficace gestione dei costi, parzialmente compensata da fattori valutari sfavorevoli".
Nel quarto trimestre, l'utile per azione è cresciuto del 4% a 0,53 dollari, mentre l'utile per azione comparabile (non-GAAP) è cresciuto del 6% a 0,58 dollari. "La performance dell'utile per azione - spiega la nota - ha incluso l'impatto di un sfavorevole cambio di 9 punti, mentre la performance dell'utile per azione comparabile (non-GAAP) ha incluso l'impatto di un sfavorevole cambio di 5 punti".
Per l'intero anno, l'utile per azione è cresciuto del 23% a 3,04 dollari, mentre l'utile per azione comparabile (non-GAAP) è cresciuto del 4% a 3 dollari. "La performance dell'utile per azione ha incluso l'impatto di un sfavorevole cambio di 8 punti, mentre la performance dell'utile per azione comparabile (non-GAAP) ha incluso l'impatto di un sfavorevole cambio di 5 punti".
Sia nel trimestre che nell'intero anno, la società ha guadagnato una quota di mercato a valore nel totale delle bevande analcoliche pronte da bere ("NARTD"). Per l'intero anno, il flusso di cassa operativo e il flusso di cassa libero (non-GAAP) sono stati rispettivamente di 7,4 miliardi di dollari e 5,3 miliardi di dollari, che riflettono 6,1 miliardi di dollari del pagamento del corrispettivo condizionato effettuato durante il primo trimestre in concomitanza con l'acquisizione di fairlife, LLC nel 2020. Il flusso di cassa libero, escluso il pagamento del corrispettivo condizionato fairlife (non-GAAP), è stato di 11,4 miliardi di dollari.
Per quanto riguarda gli aggiornamenti aziendali, la nota riporta la necessità di "reclutare la prossima generazione di consumatori attraverso piattaforme di marketing locali efficaci: durante il trimestre, l'azienda ha utilizzato campagne di marketing integrate per guidare la crescita dei volumi su diversi marchi globali di bevande".
Il nuovo ceo di Coca-Cola Henrique Braun, nominato a dicembre 2025 che assumerà l'incarico a fine marzo (leggi notizia EFA News) ha affermato in una conference call con gli analisti che il gigante delle bibite analcoliche "deve accelerare l'innovazione", mentre le aziende alimentari confezionate di tutto il mondo corrono per tenere il passo con le mutevoli preferenze per i prodotti a basso contenuto di zuccheri e il boom dei farmaci per la perdita di peso. "Dobbiamo avvicinarci al consumatore e migliorare la nostra velocità di immissione sul mercato", ha dichiarato Braun.
L'azienda ha previsto una crescita contenuta del fatturato per il 2026, dopo aver deluso le aspettative del quarto trimestre, a causa dell'indebolimento della domanda di bibite gassate in Nord America e Asia. "Sebbene negli ultimi anni abbiamo compiuto alcuni progressi con i nostri tassi di successo complessivi, la nostra innovazione oggi non è al livello necessario", ha sottolineato Braun. L'azienda ha dichiarato di prevedere una crescita organica del fatturato nel 2026 dal 4% al 5%, rispetto alle stime di crescita del 5,3% e di un aumento del 5% nel 2025.
