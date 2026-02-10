"Pacchetto vino": Parlamento UE approva

Il "Pacchetto vino" supera la prova del Parlamento Europeo. La plenaria di Strasburgo ha approvato una nuova legislazione che rafforza la tutela e il sostegno al comparto vitivinicolo. Con 625 voti favorevoli, 15 contrari e 11 astensioni, l'Europarlamento ha approvato l'accordo provvisorio raggiunto con gli Stati membri dell'Unione Europea il 4 dicembre 2025 (leggi notizia EFA News). L'accordo provvisorio...