Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Pacchetto vino/2. Risultato solo parziale
Luca Rigotti: permangono "forti preoccupazioni" per la mancata inclusione di strumenti efficaci
“Il via libera definitivo espresso oggi dal Parlamento europeo al Pacchetto Vino, approvato con 625 voti a favore, 15 contrari e 11 astensioni, rappresenta un passaggio importante di attenzione verso un comparto che sta attraversando com’è noto una delle fasi più difficili della sua storia". Lo dice Luca Rigotti, presidente del Settore Vitivinicolo di Confcooperative e presidente del Gruppo Vino del C...
Fc - 57415
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency