Masaf: controlli rafforzati nel quinquennio 2021/25

"Il nostro sistema di controlli in Italia ha compiuto passi importanti negli ultimi anni. L’obiettivo che ci siamo posti non è aumentare semplicemente il numero di verifiche, ma garantire maggiore efficacia e precisione, proteggendo la sicurezza e la qualità dei prodotti sul mercato. I risultati complessivi sono migliorati grazie alla collaborazione tra tutti gli enti coinvolti e grazie alla condivisione rapida dei dati e all’uso efficiente delle risorse disponibili". Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida alla riunione della Cabina di Regia Masaf sui controlli agroalimentari convocata oggi al ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

"Negli accordi commerciali internazionali, come quello fra l’Unione europea e il Mercosur o con l'India è fondamentale garantire che l’integrazione commerciale avvenga nel pieno rispetto degli standard di qualità, sicurezza e reciprocità. L’Italia sostiene accordi che creano opportunità per le nostre imprese, ma solo se accompagnati da controlli rigorosi e meccanismi di salvaguardia efficaci, in grado di proteggere i nostri produttori e i cittadini italiani ed europei", ha continuato il ministro Lollobrigida.

"Il nostro impegno futuro è rendere i controlli sempre più mirati, rapidi e strutturati, sia a livello nazionale sia nel contesto internazionale. Solo così possiamo accogliere le opportunità offerte dal mercato globale, tutelando allo stesso tempo la qualità dei nostri prodotti e la competitività delle filiere nazionali, e rafforzando la capacità dell’Italia di competere in Europa e nel mondo. Ringrazio tutti coloro che con professionalità e dedizione contribuiscono ogni giorno al buon funzionamento di questo sistema, garantendo sicurezza, qualità e crescita economica alla nostra Nazione", ha concluso Lollobrigida.

Nel corso della riunione di questa mattina sono stati presentati i risultati delle attività coordinate di controllo e le linee guida della Cabina di Regia per il prossimo anno. Per il 2025 si è confermato il rafforzamento del sistema nazionale dei controlli, fondato su una crescita costante delle attività ispettive e su una cooperazione sempre più stretta tra le Autorità competenti alle quali, da questa riunione, si aggiunge il Dipartimento Generale dell’Igiene e della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute. Questo percorso ha portato a un chiaro miglioramento dell’efficacia dei controlli, grazie a un approccio più mirato e selettivo basato sull’analisi condivisa del rischio.

Nel quinquennio 2021-2025, il numero complessivo dei controlli nel settore agroalimentare è cresciuto del 25,7%, passando da 251.659 a 315.308 interventi. Le attività, svolte da Icqrf, Carabinieri (Cufaa e Nas), Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agea (Agecontrol) e Polizia di Stato, sono state sempre più coordinate. In particolare, i controlli congiunti, che coinvolgono almeno due enti nello stesso intervento, sono quasi raddoppiati tra il 2023 e il 2025, passando da 1.127 a 2.174 (+93).