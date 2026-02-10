Il 2026 è l’anno in cui Slow Food Italia compie 40 anni, la sua fondazione infatti risale al luglio 1986. Un traguardo importante che sprona sempre di più le migliaia di socie e soci a concentrarci su “un’altra idea di mondo”, lanciata durante l’assemblea dei soci alla Fao di Roma nel 2025.

Slow Food è un’associazione che, attraverso il cibo, la gastronomia e il suo portato valoriale e identitario, fa politica e cultura. Orizzonte culturale che coniuga la salvaguardia della memoria e dei saperi locali all’apertura verso le culture di tutto il mondo, che fonde conoscenze tradizionali, innovazione scientifica e creatività.

Il cibo è la lingua che consente di conoscere il mondo in profondità, dialogare, scambiare idee, provare curiosità ed empatia per la diversità, sperimentare nuove strade. Strade che pongono al centro il rispetto degli esseri umani e dell’ambiente.

"Tuteliamo la biodiversità come atto di fiducia e cura per il presente e soprattutto per il futuro - evidenzia Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia - La biodiversità è la diversità della vita, dai microrganismi alle varietà vegetali e alle razze animali fino agli ecosistemi e a noi tutti. È la nostra garanzia di adattamento e sopravvivenza. Ma è anche ricchezza sociale. L'educazione al piacere passa da scelte alimentari consapevoli e responsabili ed è il percorso verso una prospettiva di bellezza collettiva in armonia con gli ecosistemi di cui siamo parte".

Alla luce di tutto questo, dicono da Slow Food "stiamo costruendo, per questo 2026, un percorso ricco di eventi, iniziative e idee":

Febbraio

Aggiungi un legume a tavola. "Cominciamo oggi, 10 febbraio, con la Giornata mondiale dei legumi, istituita dalla Fao per aumentare la consapevolezza sui loro valori nutrizionali e promuoverne il ruolo nei sistemi agroalimentari sostenibili". Dal 7 al 15 febbraio, oltre 100 ristoratori e pizzaioli dell’Alleanza Slow Food aderenti all’iniziativa propongono nei loro locali almeno un piatto a base di legumi, prediligendo varietà locali e Presìdi Slow Food, per far assaggiare tutto il buono della biodiversità leguminosa.

Slow wine fair 2026. Tema della quinta edizione: il vino giusto a BolognaFiere, dal 22 al 24 febbraio. Occasione per partecipare a conferenze e masterclass, degustare oltre 7.000 etichette di 1.100 espositori dall'Italia e da 28 Paesi. L'edizione 2026 si svolge in contemporanea con SANA Food, manifestazione dedicata all'alimentazione sana e sostenibile.

Marzo

Giornata internazionale delle foreste. Parola chiave: la rinascita del castagno. Incontro nazionale Rete Slow Food dei Castanicoltori, dal 20 al 22 marzo a Filattiera (MS). Una tre giorni di conferenze, laboratori e visite esperienziali, degustazioni, cene tematiche e un grande mercato di prodotti derivanti dalle castagne.

Aprile

Giornata mondiale della Terra. Parola chiave: agroecologia. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Slow Food invita a riflettere sul rapporto profondo che lega il cibo, l’agricoltura e il futuro del pianeta.

Anno internazionale dei pascoli e dei pastori. Onu. Parola chiave: formare il futuro delle aree interne Scuola di Pastorizia di Calascio (Aq) - Sei Masterclass da aprile a giugno. In questo quadro, la Scuola di perfezionamento per la pastorizia estensiva di Calascio, nata nel 2025 da un'idea di Slow Food Italia e D.R.E.A.M. Italia, ha l'obiettivo di formare i pastori del futuro.

Guida agli extravergini. Sabato 11 aprile - Torri del Benaco (VR). Grazie all'impegno di più di 100 collaboratori sparsi in tutta l'Italia, la Guida agli Extravergini, giunta alla 27a edizione, offre al lettore uno spaccato sull'olivicoltura e sull'olio extravergine lungo la penisola, un comparto centrale per la cultura, l'agricoltura, il paesaggio e la gastronomia del nostro paese.

Maggio

Distinti salumi. Tema della seconda edizione: "Con le mani. Dialogo sul saper fare norcino". Dal 22 al 24 maggio a Cagli (PU). La manifestazione dedicata alla migliore norcineria artigianale italiana, realizzata dalla Città di Cagli in collaborazione con Slow Food Italia e Slow Food Marche, anima il centro storico con incontri, laboratori del Gusto, attività per famiglie. L’edizione 2026 avvia una riflessione sul futuro della norcineria artigianale italiana.

Guida alle birre d'Italia 2027. Il 29 maggio a Brescia "La Guida alle Birre d'Italia" rappresenta una solida e consistente rete di collaboratori e collaboratrici, esperti di birra, ma soprattutto appassionati conoscitori del proprio territorio, che visitano i birrifici di tutta Italia. Una vera e propria guida nella guida è la selezione di quasi 800 indirizzi dove comprare, bere e abbinare le birre col cibo.

Giugno

Slow food day. Parola chiave: "Un’altra idea di mondo". Il 13 giugno in tutta Italia. È la festa della rete di Slow Food in tutta Italia. Un giorno in cui le associazioni territoriali e le Comunità Slow Food italiane organizzano eventi nelle piazze, negli orti comunitari, nelle aziende dei produttori dei Presìdi e nei Mercati della Terra, insieme ai Cuochi e ai Pizzaioli dell’Alleanza.

Luglio

Buon compleanno Slow food Italia. Nel 1986 nasceva Slow Food Italia. Il 26 luglio per la nostra associazione è un giorno importante. Quarant’anni fa, nel 1986, si chiudeva il Congresso fondativo del movimento che muoveva i primi passi come Arcigola e veniva eletto Carlo Petrini presidente.

Settembre

Terra Madre, Salone del Gusto 2026. Parola chiave: biodiversità. Dal 24 al 28 settembre 2026 il centro di Torino ospita la 16esima edizione di Terra Madre Salone del Gusto, in un anno simbolico che celebra i 40 anni di Slow Food Italia. Al centro dell’evento c’è la biodiversità, di flora e fauna, ma anche dei cibi, dei saperi e delle culture, intesa come un tesoro da custodire e uno strumento fondamentale per garantire un futuro alle nuove generazioni.

Ottobre

Slow Wine 2027 . A Milano, al Superstudio Maxi, il 17 ottobre. Come ogni anno l’uscita della guida Slow Wine è attesa non solo dai produttori, ma da tutto il comparto agricolo e dalla complessa filiera del vino.

Osterie d'Italia 2027. A Torino, Ogr-Officine grandi riparazioni, 19 ottobre. Da oltre trent'anni la guida edita da Slow Food Editore segnala osterie, trattorie e locali che incarnano un'idea di ristorazione fondata su qualità, convivialità, legame con il territorio e rispetto per il lavoro agricolo.

Novembre