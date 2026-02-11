Do you want to access to this and other private contents?
Logistica, 200 milioni per la super Zes in Sicilia
Fondi stanziati dalla programmazione delle risorse complementari
Il governo regionale siciliano, nel corso della seduta di giunta di oggi pomeriggio, ha stanziato 200 milioni di euro dalla programmazione delle risorse complementari del fondo di rotazione del Fesr 21/27 per la super Zes in Sicilia. Il provvedimento, che segue l'accordo raggiunto a fine gennaio a Roma tra il presidente Renato Schifani e il ministro agli Affari europei, Pnrr e Politiche di coesione, Tommaso F...
Fc - 57423
