Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Orsero, la frutta si fa romantica
Per San Valentino edizione speciale di Mirtilli in pack a forma di cuore
In occasione di San Valentino, F.lli Orsero celebra l’amore con una limited edition dedicata ai mirtilli, presentati in una veste speciale che rende questa ricorrenza ancora più dolce. Per la festa degli innamorati, F.lli Orsero propone i mirtilli in un pack a forma di cuore, impreziosito da una grafica coordinata rossa, anch’essa a forma di cuore, con la scritta “I love you”. Un packaging che non p...
Fc - 57424
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency