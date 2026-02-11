Vietnam: balza export caffè, Italia tra i principali acquirenti

Il caffè vietnamita vive il suo momento d'oro e riscuote successo anche in Italia. Secondo dati diffusi dal ministero dell'Agricoltura del Vietnam, nel gennaio 2026, il Paese asiatico ha esportato 180mila tonnellate di caffè, per un valore di 981 milioni di dollari: deciso balzo in avanti sia in volume (+25,5%), sia in valore (+26,6%) rispetto al gennaio 2025.In lieve ascesa il prezzo delle esportazioni, c...