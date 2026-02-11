Finocchiona Igp: record per produzione e vendite

La Finocchiona Igp archivia il 2025 con numeri da record. I volumi dell'insaccato sono stati i più alti di sempre: 2 milioni 550mila chilogrammi. Per la prima volta, la denominazione abbatte il muro di 1milione di pezzi insaccati, fermandosi poco sopra 1milione e 36mila pezzi (+5,73% rispetto al 2024) e confermando una crescita positiva del +11% di prodotto elaborato nell’ultimo quinquennio (2021-2025).Una pr...