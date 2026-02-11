Witor's: 21 Invest vuole monetizzare?

21 Invest, il private equity fondato e guidato da Alessandro Benetton, starebbe valutando la valorizzazione della partecipazione in Witor’s, storica azienda dolciaria italiana specializzata nella produzione di cioccolato, di cui aveva rilevato la maggioranza nel 2021.

L'indiscrezione è stata riportata da Il Sole 24 ore secondo cui il fondo avrebbe dato mandato a Vitale & associati di gestire il processo, esplorando le opzioni di valorizzazione della quota.

L'azienda ha realizzato alcune buone performance dal 2021, anno dell’ingresso di 21 Invest, al 2024: quattro anni e mezzo fa ha generato ricavi per 46,4 milioni con 5,2 milioni di ebitda ed un utile di 2,3 milioni, di poco inferiore rispetto all’utile 2024 (2,4 milioni). Nel 2024 ha prodotto 122,4 milioni di euro di ricavi con 10,1 milioni di ebitda e 850,1 mila euro di liquidità netta.

A luglio 2021, 21 Invest aveva acquisito l’azienda dalla famiglia Bonetti sulla base di una valutazione di circa 100 milioni di euro (leggi notizia EFA News). La società cremonese è stata fondata nel 1959 da Roberto Bonetti deceduto a 94 anni ad agosto 2024 (leggi notizia EFA News). L'azienda dolciaria è divenuta celebre nel 1962 per aver ideato e commercializzato il Boero, l’iconica pralina di cioccolato fondente che racchiude una ciliegia intera affogata nel liquore.

Da allora l’azienda si è evoluta da realtà artigianale a player internazionale, distribuendo i suoi prodotti in oltre 70 paesi: nel 2024, per esempio, è stata la prima azienda italiana a ottenere la concessione del marchio Harry Potter per una gamma completa di prodotti food disponibili nella grande distribuzione (leggi notizia EFA News).