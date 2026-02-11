Spirits: nasce "Distillato di Valori"

Le distillerie italiane aprono le porte, anche se virtualmente. Si chiama Distillato di Valori l’iniziativa lanciata dalla Sezione Giovani di AssoDistil per mostrare cosa succede davvero dentro le aziende del settore: persone, lavorazioni, passaggi produttivi, storie di famiglia e nuove visioni imprenditoriali.

Il progetto prende vita su Instagram grazie alla nuova pagina dedicata (Sezione Giovani AssoDistil (@assodistil.giovani) • Foto e video di Instagram), dove le distillerie coinvolte - Caviro Extra, Distillerie Bonollo, Distillerie Pisoni, Distilleria Numa, Distillerie Deta, Italcoral, Distilleria Nardini, Mazzetti d’Altavilla - iniziano a raccontarsi in prima persona attraverso video, visite in azienda, interviste e contenuti realizzati direttamente nei luoghi di produzione. L’obiettivo è far vedere il lavoro che c’è dietro un distillato e dare volto e voce a chi oggi ne sta guidando l’evoluzione.

Distillato di Valori nasce all’interno della Sezione Giovani di AssoDistil, che negli ultimi mesi ha avviato una nuova fase di lavoro sotto la guida del presidente Davide Mansouri. Un percorso che ha portato anche a una riorganizzazione interna del gruppo, pensata per rendere i giovani imprenditori più coinvolti e operativi nelle attività comuni, a partire dal racconto del settore.

L’iniziativa si inserisce in un momento cruciale per le distillerie italiane: secondo i dati dell’Osservatorio sull’Industria dei Distillati, il 76% delle imprese è a conduzione familiare e quasi il 40% è oggi alle prese con il passaggio generazionale. Un cambio di testimone che non riguarda solo la proprietà, ma anche il modo di produrre, comunicare e stare sul mercato.

Il percorso di Distillato di Valori non si esaurisce con il lancio: nei prossimi mesi il progetto prenderà forma attraverso un’evoluzione progressiva pensata per ampliare il pubblico, creare nuove occasioni di incontro e rafforzare il dialogo con le giovani generazioni.

La prima fase già in corso è dedicata alla comunicazione digitale con una narrazione fresca e immediata che, attraverso campagne social, contenuti originali e collaborazioni creative, porterà il racconto delle distillerie italiane nel quotidiano dei ragazzi, rendendo accessibile un mondo troppo spesso percepito come distante.

Successivamente, il progetto si aprirà a un capitolo dedicato all’educazione e alla sensibilizzazione con programmi pensati per scuole e università, incontri formativi, momenti di degustazione guidata e attività divulgative che accompagneranno studenti e giovani professionisti alla scoperta del valore culturale, storico e produttivo del settore. Un invito ad avvicinarsi con curiosità a una tradizione che continua a innovarsi.

Infine il percorso culminerà nella realizzazione di un grande festival che unirà musica, creatività e cultura delle distillerie, trasformando il racconto del progetto in un momento di incontro e partecipazione collettiva. Un’occasione per celebrare le energie nuove che stanno contribuendo a scrivere il futuro del comparto.

“Distillato di Valori è solo all’inizio del suo cammino. Le storie, i volti e le passioni che racconterà nei prossimi mesi diventeranno il filo che unisce generazioni diverse, mostrando che l’eredità delle distillerie italiane non è un patrimonio immobile, ma una forza viva che continua a trasformarsi” – afferma Davide Mansouri, Presidente della Sezione Giovani di AssoDistil. “Con questo progetto vogliamo accendere una scintilla: quella della curiosità, della conoscenza e della partecipazione. Una scintilla capace di far avvicinare sempre più giovani a un settore che custodisce tradizioni antiche ma guarda lontano, con lo sguardo di chi crede nel futuro.E quando, alla fine di questo percorso, il progetto si trasformerà in un grande evento di incontro, musica e creatività, sarà chiaro che “Distillato di Valori” non è solo un modo di raccontare un settore, ma un invito a sentirsi parte di una comunità che cresce, evolve e continua a credere nella forza del proprio territorio e delle persone che lo animano” – conclude Mansouri.