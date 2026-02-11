Brasile: boom export legumi

Il Brasile si conferma forte nei legumi, in particolare nei fagioli. Secondo le stime della Compagnia Nazionale di Approvvigionamento (Conab), la produzione totale di fagioli è di oltre 3 milioni di tonnellate, con un aumento dello 0,5% rispetto al raccolto precedente, a indicare stabilità con una leggera tendenza al rialzo della produzione nazionale brasiliana.

"I legumi fanno parte della dieta brasiliana e hanno una grande importanza nutrizionale, in particolare i fagioli, che sono presenti sulla tavola ogni giorno. Qui al ministero dell'Agricoltura, lavoriamo per incoraggiare sempre di più la produzione di questi alimenti attraverso politiche e incentivi per i produttori rurali", ha sottolineato il ministro dell'Agricoltura e dell'Allevamento Carlos Fávaro.

Nel 2025, le esportazioni brasiliane di legumi hanno registrato una crescita del 30% rispetto al 2024, raggiungendo i 448,1 milioni di dollari. I fagioli secchi hanno guidato l'agenda delle esportazioni, rappresentando oltre il 98% del valore totale esportato quell'anno. Seguono i piselli preparati o conservati, con 3,9 milioni di dollari Usa, e i fagioli preparati o conservati, per un totale di 859.900 dollari.