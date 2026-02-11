Brasile: boom export legumi
Produzione nazionale fagioli in rialzo. Piselli al secondo posto nelle vendite all'estero
Il Brasile si conferma forte nei legumi, in particolare nei fagioli. Secondo le stime della Compagnia Nazionale di Approvvigionamento (Conab), la produzione totale di fagioli è di oltre 3 milioni di tonnellate, con un aumento dello 0,5% rispetto al raccolto precedente, a indicare stabilità con una leggera tendenza al rialzo della produzione nazionale brasiliana.
"I legumi fanno parte della dieta brasiliana e hanno una grande importanza nutrizionale, in particolare i fagioli, che sono presenti sulla tavola ogni giorno. Qui al ministero dell'Agricoltura, lavoriamo per incoraggiare sempre di più la produzione di questi alimenti attraverso politiche e incentivi per i produttori rurali", ha sottolineato il ministro dell'Agricoltura e dell'Allevamento Carlos Fávaro.
Nel 2025, le esportazioni brasiliane di legumi hanno registrato una crescita del 30% rispetto al 2024, raggiungendo i 448,1 milioni di dollari. I fagioli secchi hanno guidato l'agenda delle esportazioni, rappresentando oltre il 98% del valore totale esportato quell'anno. Seguono i piselli preparati o conservati, con 3,9 milioni di dollari Usa, e i fagioli preparati o conservati, per un totale di 859.900 dollari.
EFA News - European Food Agency