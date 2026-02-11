Limoni: l'8% degli acquisti italiani è Igp

Il limone prosegue la sua crescita nel comparto degli agrumi e consolida il suo ruolo nei consumi a marchio Igp. Secondo rilevazioni di CsoItaly nella Gdo, l’8% dei volumi di limoni acquistati dalle famiglie italiane è riconducibile a prodotti a marchio Igp. I dati presentati nel corso di un workshop promosso dal Consorzio del Limone di Siracusa Igp, con il supporto di CsoItaly, nel corso dell’ultima edizione di Fruit Logistica a Berlino.

Nel 2025, a fronte di un lieve calo complessivo dell’aggregato degli agrumi, il limone si colloca in netta controtendenza rispetto alle principali specie della categoria come arance e clementine, raggiungendo il 17% delle quote a volume e confermando segnali concreti di consolidamento nei consumi domestici. Particolarmente rilevante è anche il peso dei marchi di tutela, peraltro presenti anche nelle strategie di private label, comparendo nel 6% delle referenze a marchio del distributore.

Oltre a confermarsi come prodotto centrale nei comportamenti di acquisto delle famiglie italiane, il limone si trova nella Grande Distribuzione Organizzata, che rappresenta il principale sbocco commerciale. La Gdo intercetta infatti quasi il 90% dei volumi di limoni acquistati a livello domestico, con i supermercati che da soli concentrano il 54% dei volumi complessivi, confermandosi come il canale chiave per raggiungere e fidelizzare il consumatore di limoni.

Anche sul fronte dell’origine, il limone rafforza il proprio ruolo di prodotto identitario dell’ortofrutta italiana: l’85% delle referenze rilevate nei punti vendita della Gdo è di origine nazionale, consolidando il legame tra territorio, qualità certificata e riconoscibilità del prodotto agli occhi del consumatore. In crescita anche la certificazione biologica.