"Millevini" al debutto con oltre 30 cantine

Debutta ‘Millevini‘, nuova rassegna delle eccellenze vitivinicole promossa dalla Fiera Millenaria di Gonzaga (MN). Obiettivo, valorizzare le piccole e medie cantine nel segno della qualità e della capacità di innovare. Un appuntamento dedicato alle realtà che interpretano il vino come espressione del territorio. L’evento è in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio, nel padiglione Zero del polo fieristico mantovano.

“MilleVini", commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, "rappresenta un modello di fiera coerente con la visione che Regione Lombardia ha sul vino. Dare spazio alle piccole e medie realtà significa infatti sostenere chi contribuisce in modo concreto alla vitalità delle nostre filiere”.

“Questa iniziativa", prosegue Beduschi, "pur nascendo in un contesto locale, si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione del comparto vitivinicolo e agroalimentare lombardo. Mette in rete, inoltre, produttori, territori e filiere provenienti da alcune delle principali regioni italiane a vocazione enologica, con una presenza significativa anche della Lombardia”.

A MilleVini 2026 saranno presenti oltre trenta cantine provenienti, oltre che dalla Lombardia, da alcune delle aree italiane a più alta vocazione vitivinicola ed enogastronomica. In fiera saranno rappresentati oltre 40mila ettari vitati, per una produzione complessiva di circa 380mila bottiglie all’anno, La manifestazione propone un format centrato sull’esperienza e sull’incontro diretto con i produttori. Previste degustazioni guidate, momenti di approfondimento e un forte legame con l’agroalimentare di qualità. Accanto al vino, infatti, saranno protagonisti anche salumi, formaggi e altre eccellenze gastronomiche. Unite in un dialogo che rafforza il valore complessivo del Made in Italy agroalimentare.

Il programma della manifestazione, che è aperta al pubblico e non solo agli addetti ai lavori, prevede masterclass, degustazioni illimitate e momenti di intrattenimento, con un’attenzione particolare alla formazione e alla divulgazione, anche grazie alla collaborazione con AIS Mantova.

“In Lombardia", prosegue Beduschi, "il vino non è solo un prodotto, ma un fattore economico e identitario. Eventi come MilleVini contribuiscono a costruire consapevolezza attorno al lavoro delle imprese, a promuovere un consumo responsabile e a rendere i territori più attrattivi anche sul piano turistico. È su questa integrazione tra produzione e territorio che continuiamo a investire”.