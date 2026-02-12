Igd, rating al rialzo da S&P Global

S&P Global Ratings ha rivisto il rating su IGD SIIQ, Immobiliare grande distribuzione, uno dei principali player in Italia nel settore immobiliare retail e società quotata su Euronext STAR Milan. Il nuovo giudizio porta l'outlook da "stabile" a "positivo": confermato il rating creditizio a lungo termine "BB".

L'agenzia di rating, nel suo giudizio, evidenzia che, negli ultimi mesi, le operazioni di rifinanziamento hanno portato il costo medio del debito di IGD a scendere a circa il 5% al 31 gennaio 2026, dal 6% di fine 2024, mentre il load di debito è leggermente diminuito a seguito delle cessioni di attività. Secondo gli analisti di S&P l'ebitda-to-interest coverage ratio si rafforzerà a circa 2,2x nel 2026, da 1,5x al 30 giugno 2025, "supportato da minori oneri finanziari, potenziali ulteriori cessioni di attività e una crescita sostenuta dei ricavi da locazione a perimetro costante".

L'outlook positivo indica che S&P potrebbe aumentare i rating nei prossimi 12 mesi se l'ebitda to interest coverage si avvicina alla soglia di upside di 2,4x e la società mantiene una struttura di capitale prudente, con un debt-to-debt-plus-equity ben al di sotto del 50%.