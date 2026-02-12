Argentina: export agroindustriale da record

In Argentina, l'anno agricolo 2025 si chiude con risultati al di sopra delle aspettative. Merito, con tutta probabilità di condizioni meteorologiche favorevoli, unite all'implementazione di nuove tecnologie, alla riduzione di dazi e imposte, al sostegno al credito per gli investimenti. I dati diffusi dalla segreteria dell'Agricoltura, dell'Allevamento e della Pesca del ministero dell'Economia mettono in luce incrementi in tutti i comparti.

Per quanto riguarda il grano, la stagione 2025/26 si è conclusa con una produzione record di 27,8 milioni di tonnellate (+26% rispetto al precedente record del 2021/22). La resa media nazionale ha raggiunto i 41,3 quintali per ettaro, superando del 18% la media storica del 2010/11.

La produzione di orzo ha raggiunto i 5,6 milioni di tonnellate, con una resa nazionale di 46,9 quintali per ettaro, la più alta mai registrata per questa coltura. La stagione 2024/25 del girasole ha registrato 5 milioni di tonnellate, con un aumento del 28,2% rispetto alla stagione precedente. Con 49,9 milioni di tonnellate, la soia ha conseguito il miglior raccolto degli ultimi sei anni. Le leguminose hanno registrato un aumento del 57% su base annua, raggiungendo 1.292.600 tonnellate, una cifra che supera del 29% la produzione media delle ultime cinque stagioni.

Numeri da record si registrano anche nella zootecnia. Le esportazioni di carne bovina sono cresciute del 24% in valore, superando i 3,5 miliardi di dollari. La barriera delle 900.000 tonnellate era già stata superata nel 2024, avvicinandosi al record storico del 1924.

Le esportazioni di lana hanno raggiunto le 31.088 tonnellate (su base grassa), con un aumento del 31,9% nella stagione 2024/2025 rispetto alla stagione 2023/24. Questa crescita si è tradotta anche in un aumento del 23,22% in valore nello stesso periodo rispetto all'anno precedente, pari a 114.168 milioni di dollari.

La produzione di latte ha totalizzato 11,618 miliardi di litri, il volume più alto del decennio e il secondo miglior record storico, con una crescita annua del 9,7%. Le esportazioni del settore lattiero-caseario hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi 12 anni, con 425.042 tonnellate e un valore totale di 1,69 miliardi di dollari.

Sul fronte delle biotecnologie, negli ultimi due anni, il Governo Nazionale ha approvato 38 progetti di organismi geneticamente modificati, il numero più alto della sua storia, fornendo ai produttori argentini strumenti più moderni.

Nel 2025 è stato inoltre stabilito un record per l'emissione di warrant, strumenti utilizzati per garantire il finanziamento attraverso la produzione stessa. Lo scorso anno sono stati emessi warrant per un valore di 2,079 miliardi di dollari e pesos (Ars), raggiungendo un livello record in entrambe le valute e superando i dati del 2024 rispettivamente del 93% e del 64%.

Complessivamente, il 2025 si è chiuso con un record di 115,41 milioni di tonnellate di esportazioni agroindustriali. Ciò ha rappresentato un aumento del 12% in volume rispetto all'anno precedente e del 9% in valore (52,337 miliardi di dollari).