Prosecco Doc: Francia terzo mercato mondiale

La Francia è il terzo mercato mondiale per il Prosecco Doc. A documentarlo sono le recenti indagini sui consumatori, i cui dati completi saranno presto resi pubblici, che mostrano una preferenza guidata dal valore intrinseco del prodotto. Un risultato che si inserisce in un quadro di crescita globale: nel 2025 il Prosecco Doc ha prodotto 667 milioni di bottiglie (+1,1% sul 2024) con oltre l'82% destinato all'export verso oltre 160 paesi dei 5 continenti.

L'annuncio arriva nella giornata conclusiva di Wine Paris & Vinexpo Paris 2026, dove il Consorzio di Tutela della Doc Prosecco ha chiuso una partecipazione che ha visto protagoniste 34 aziende del territorio veneto-friulano in uno spazio espositivo di 128 mq.

"Recenti indagini sui consumatori testimoniano come l'internazionalità del Prosecco Doc sia il risultato di un valore intrinseco riconosciuto anche dai palati più esigenti", dichiara Giancarlo Guidolin, presidente del Consorzio di Tutela della Doc Prosecco. "Questo successo, vissuto con il massimo rispetto verso la prestigiosa tradizione dei 'cugini' francesi e dello Champagne, evidenzia come il Prosecco Doc sia riuscito a ritagliarsi uno spazio di rilievo grazie alla propria identità distintiva, pur non avendo mai avviato, al di fuori della partecipazione al Salone parigino, attività promozionali specifiche sul suolo francese”.

Lo stand ha ospitato sette co-espositori con postazione dedicata — Cantina Montelliana, Cantine Borga, Salatin Vini, San Martino Vini, San Simone, Tenuta San Giorgio e Vini La Delizia — mentre il desk istituzionale ha presentato in degustazione le referenze di altre 27 realtà produttive.

La partecipazione parigina si inserisce nella strategia "Road to the Games": in qualità di Official Sparkling Wine dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il Prosecco Doc è protagonista in questi giorni in tutte le venue olimpiche per l’intera durata della manifestazione (6-22 febbraio).