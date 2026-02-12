Unilever chiude il 2025 in rialzo

Unilever ha chiuso il 2025 registrando una crescita delle vendite sottostanti del 3,5%, con una crescita dei volumi dell'1,5%. La crescita delle vendite è stata più forte nel quarto trimestre chiuso con un rialzo del 4,2% e con un volume del 2,1%. Il fatturato 2025 a 50,5 miliardi di euro è risultato in calo del 3,8%, registrando un effetto cambio sfavorevole del 5,9% e cessioni nette dell'1,2%. I...