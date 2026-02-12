Do you want to access to this and other private contents?
Ambienta potenzia Frigoveneta con l'acquisizione di SAIM
La società di Latina fornisce celle frigo con focus settori cerealicolo e ortofrutticolo
Ambienta SGR, assetmanager specializzato negli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato oggi che la sua platform company Frigoveneta ha completato l’acquisizione di SAIM Impianti e SAIM Service, azienda a conduzione familiare specializzata nella progettazione, installazione e assistenza post-vendita di sistemi di refrigerazione industriale e tecnologie per il post-raccolta de...
Fc - 57474
