Ambienta potenzia Frigoveneta con l'acquisizione di SAIM

La società di Latina fornisce celle frigo con focus settori cerealicolo e ortofrutticolo

Ambienta SGR, assetmanager specializzato negli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato oggi che la sua platform company Frigoveneta ha completato l’acquisizione di SAIM Impianti e SAIM Service, azienda a conduzione familiare specializzata nella progettazione, installazione e assistenza post-vendita di sistemi di refrigerazione industriale e tecnologie per il post-raccolta de...

Fc - 57474

