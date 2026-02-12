Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Imballaggi: Clayton, Dubilier & Rice acquisisce Sealed Air
Commissione UE dà via libera ai sensi del regolamento sulla concorrenza
La Commissione europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Sealed Air Corporation da parte di fondi gestiti da Clayton, Dubilier & Rice, Llc. Entrambe le società sono statunitensi. L'operazione riguarda principalmente il mercato delle soluzioni di imballaggio per alimenti e merci.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata...
lml - 57486
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency