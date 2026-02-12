It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Imballaggi: Clayton, Dubilier & Rice acquisisce Sealed Air

Commissione UE dà via libera ai sensi del regolamento sulla concorrenza

La Commissione europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Sealed Air Corporation da parte di fondi gestiti da Clayton, Dubilier & Rice, Llc. Entrambe le società sono statunitensi. L'operazione riguarda principalmente il mercato delle soluzioni di imballaggio per alimenti e merci.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata...

lml - 57486

EFA News - European Food Agency
Similar