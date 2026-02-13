PrimAnteprima e Buywine 2026: riflettori sulle eccellenze toscane

La Toscana del vino riafferma il proprio primato puntando su un binomio inscindibile: qualità e sostenibilità. Il comparto vitivinicolo si conferma asse portante dell’economia rurale toscana, rappresentando il 12% del valore della produzione agricola totale a fronte di una media nazionale del 9%. Con oltre 23mila ettari coltivati a biologico, la regione guida la transizione green nazionale: il 38% del vigneto regionale è bio, una quota che rappresenta ben il 17% dell’intera superficie vitata biologica italiana.

Se il volume produttivo si attesta a 2,2 milioni di ettolitri — un calo fisiologico e programmato rispetto all’annata record 2024, frutto di una precisa strategia di governance concordata tra Regione e Consorzi che privilegia il valore sul volume, oltre che una diretta conseguenza dei noti impatti climatici — la solidità del 'modello Toscana' è garantita da un patrimonio di filiera d'eccellenza, che vede il 97% della superficie vitata a denominazioni Dop, contro una media nazionale del 65%.

Questi sono solo alcuni dei dati della fotografia scattata Ismea nel report presentato durante “PrimAnteprima” oggi a Firenze, giornata che apre ufficialmente la Settimana delle Anteprime di Toscana, atteso momento in cui stampa di settore e addetti ai lavori degustano le nuove annate dei principali Consorzi toscani.

Il ricco calendario degli eventi legati al vino prosegue con Buywine Toscana - 11 e 12 marzo, Stazione Leopolda, Firenze - la vetrina BtoB dedicata agli operatori internazionali. Entrambi gli eventi sono promossi da Regione Toscana, in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze e l’organizzazione di PromoFirenze con il coordinamento della comunicazione, l’ufficio stampa e i social curati da Fondazione Sistema Toscana.

Il convegno inaugurale di PrimAnteprima, intitolato “Presente e futuro del vino: la via toscana in un mondo che cambia, velocemente", è stato aperto stamattina dai saluti istituzionali di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, di Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale della Toscana e di Massimo Manetti, presidente della Camera di Commercio di Firenze. Il focus si è spostato poi sull’analisi dei mercati con l’intervento di Fabio Del Bravo, responsabile Direzione Filiere e Analisi dei Mercati di Isma, che ha presentato i dati aggiornati su scenari e trend del vino toscano contenuti nella ricerca realizzata ad hoc per PrimAnteprima.

Il dibattito è proseguito con gli interventi tecnici di Andrea Rossi, presidente di A.VI.TO (Associazione Vini Toscani Dop e Igp), Claudio D’Onofrio, presidente di Tos.Co.Vit (Associazione Intesa Vitivinicola Toscana) e Gennaro Giliberti, dirigente Settore Produzioni agricole Regione Toscana. A seguire la tavola rotonda su qualità e territorio che ha visto la partecipazione di Nicola Prudente (Tinto), conduttore di Decanter Rai Radio 2 e Linea Verde Italia Rai 1, di Ilaria Lorini, miglior Sommelier d’Italia Ais 2025 e di Donatella Cinelli Colombini, fondatrice del “Movimento del turismo del vino”. Le conclusioni sono state affidate a Leonardo Marras, assessore all’Economia, al Turismo e all'Agricoltura della Regione Toscana.