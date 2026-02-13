La Linea Verde: il biologico come leva di sviluppo

A qualche giorno dalla chiusura di Fruit Logistica 2026, La Linea Verde traccia il bilancio della propria partecipazione alla fiera di Berlino, svoltasi quest’anno in un contesto complesso, segnato da un’affluenza inferiore rispetto agli anni precedenti e da condizioni meteo poco favorevoli. In questo scenario, i tre giorni di manifestazione si sono confermati soprattutto come un momento di confronto qualificato, utile per misurare l’efficacia competitiva del modello del Gruppo nel dialogo con i mercati internazionali: filiera agricola, capacità produttiva e sviluppo di soluzioni coerenti con stili di consumo in rapida evoluzione.

In uno dei principali appuntamenti globali per il settore ortofrutticolo, La Linea Verde ha portato una proposta articolata, parlando a buyer e operatori provenienti da mercati molto diversi tra loro per maturità e aspettative. Un confronto che ha restituito segnali incoraggianti sull’interesse verso un approccio che integra agricoltura, trasformazione e progettazione di prodotto.

Al centro del dialogo con il mercato c’è stato il biologico, con un focus sulla linea Bio di Ortomad, la società del Gruppo specializzata nella coltivazione di insalate e baby leaf. Con sede a Salerno, Ortomad rappresenta uno degli asset agricoli strategici di La Linea Verde, grazie al presidio diretto delle coltivazioni e a una competenza agronomica che consente di garantire continuità produttiva, qualità e tracciabilità anche su volumi destinati all’export.

La Linea Ortomad Bio “Leaf Me” di I e IV Gamma ha raccolto particolare attenzione all’interno dell’Organic Route, il percorso tematico di Fruit Logistica dedicato ai progetti biologici più strutturati. In questo contesto, il biologico è emerso non come nicchia, ma come segmento sempre più integrato nelle strategie di assortimento dei retailer internazionali, con una domanda orientata a soluzioni affidabili, scalabili e coerenti lungo l’intera filiera.

Accanto al biologico, Berlino è stata anche l’occasione per raccontare l’evoluzione del fresco convenience, con la presentazione della nuova gamma SpadelliAmo di verdure pronte da cuocere.

"Fruit Logistica resta un osservatorio importante per il nostro settore: il confronto con i mercati internazionali è diretto e molto concreto", ha dichiarato amministratore delegato de La Linea Verde. "È stato inoltre un piacere incontrare il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, e confrontarci sui temi della filiera e dello sviluppo del settore, elementi centrali anche nel dialogo che portiamo avanti con retailer e operatori internazionali su percorsi strutturati e di lungo periodo".



