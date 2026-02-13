Drouhin sceglie Ghilardi come distributore esclusivo per l’Italia

New entry nel portfolio di Ghilardi Selezioni che sigla una partnership d’eccezione con la Maison Drouhin, tra le firme più prestigiose del panorama vitivinicolo mondiale, di cui curerà la distribuzione esclusiva per il mercato italiano. Dalla metà di febbraio 2026, i vini di Maison Joseph Drouhin e Domaine Drouhin Oregon entrano infatti ufficialmente nel catalogo Ghilardi, consolidando una proposta che punta sempre più all’alto di gamma internazionale e ai grandi terroir d’elezione.

Fondata a Beaune nel 1880, Maison Joseph Drouhin rappresenta una delle realtà familiari più autorevoli della Borgogna. Oggi, la quarta generazione della famiglia prosegue una storia lunga oltre centquarant’anni anni, alimentata da una passione profonda e da una dedizione assoluta per il proprio territorio. Questo spirito ha permesso di costruire un patrimonio vitivinicolo straordinario: 100 ettari distribuiti su alcuni dei più prestigiosi Climat della regione, interamente gestiti a regime biologico, che posizionano la Maison tra le tenute più vaste e prestigiose dell’intera Borgogna.

“La grande cultura italiana del vino, radicata nel terroir, nella tradizione e nell’autenticità, riflette profondamente i nostri valori” afferma Frédéric Drouhin, presidente della Maison Joseph Drouhin. “Siamo lieti di collaborare con Ghilardi Selezioni, l’ambasciatore ideale per le nostre tenute borgognone e in Oregon, con cui auspichiamo di costruire relazioni solide così da offrire ai professionisti italiani vini equilibrati, di grande carattere e purezza”.

Grazie a una rete di oltre centocinquanta agenti su tutto il territorio nazionale, Ghilardi Selezioni porterà i vini di Maison Drouhin nei migliori ristoranti, hotel ed enoteche italiane, integrandoli in una proposta che raccoglie produttori d’eccellenza da tutto il mondo.

“Rappresentare Joseph Drouhin ci onora perchè aggiunge al nostro catalogo una delle espressioni più pure e autorevoli della Borgogna”, commenta Pietro Ghilardi, amministratore delegato di Ghilardi Selezioni. “Ǫuesto accordo conferma il nostro impegno nel portare ai professionisti italiani dell’ospitalità i migliori vini francesi, con la competenza e il servizio che ci contraddistinguono”.