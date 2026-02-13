Elica alla grande, raddoppia il cooking

Il consiglio di amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato i risultati relativi al quarto trimestre 2025 e i risultati consolidati preconsuntivi 2025. L'anno passato si è chiuso con ricavi consolidati a 460,6 milioni di euro, l'1,9% in più rispetto al 2024 (+2,6% organico rispetto all'intero 2024). I ricavi consolidati del quarto trimestre 2025 si sono attestati a 111,1 milioni di euro, lo 0,5% in...