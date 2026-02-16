AbInbev recupera nel 4° trim

AbInbev, Anheuser-Busch InBev, il marchio belga di birra proprietario di brand come Corona, Leffe e Stella Artois (e l'italiana Birra del Borgo) ha presentato i risultati del quarto trimestre e dell’intero anno fiscale 2025. Nel quarto trimestre 2025 il fatturato reported è aumentato del 4,8% a 15,555 miliardi di dollari: fatturato reported diminuito dello 0,8% nell'anno fiscale 2025, raggiungendo 59...