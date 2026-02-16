Eviso, primo semestre col segno meno

Il consiglio di amministrazione di eVISO, società di tecnologia, quotata all’EGM, che opera nel settore dell’energia, del gas e della frutta, ha esaminato i risultati semestrali preliminari relativi al periodo 1° luglio 2025-31 dicembre 2025.

I risultati del semestre riassumono due principali dinamiche di sviluppo. La prima riguarda la crescita del canale di vendita diretta sostenuta dagli investimenti nell’infrastruttura commerciale realizzati nell’esercizio precedente. Nel periodo, i volumi complessivi di energia (luce e gas) del canale diretto hanno registrato una crescita del +28% YoY, con il contributo positivo di tutti i principali canali commerciali: rete commerciale (+23%), agenzie (+59%), retail (+618%) e canale digitale (50X). Lo sviluppo del segmento gas nel canale reseller segue la medesima traiettoria positiva, con un incremento pari a 20X YoY.

La seconda dinamica riguarda il segmento elettricità nel canale reseller: ad una prima fase di deliberata contrazione a breve termine del canale messa in atto nell’esercizio precedente per migliorare la qualità dei resellers, ovvero un esplicito trade-off sui volumi (-15% YoY) meno redditizi, anche in vista dei significativi cambiamenti normativi di fine 2025, è seguita, a partire da novembre 2025, una fase di ripresa vigorosa dei volumi. In particolare, nel mese di febbraio 2026, i volumi annuali di elettricità nel canale reseller abbinati ad eVISO sono aumentati di 113 GWh (+14%) a quota record di 902 GWh, rispetto ai volumi di dicembre 2025 (cfr. comunicato stampa del 12 dicembre 2025), che risultavano a loro volta in crescita di 22 GWh (+3%), rispetto a novembre 2025.



A livello nazionale, nel semestre si è registrata una riduzione sia del prezzo medio dell’elettricità (PUN), pari a -9% YoY (112 €/MWh), sia del prezzo medio del gas, pari a -18% YoY (34 €/MWh). In tale contesto, l’index medio dell’energia (luce e gas) di eVISO ha registrato una contrazione del -13% YoY. A fronte di tale dinamica, i ricavi si attestano a euro 155,8 milioni, in diminuzione dell’8% YoY.

Fruits

Nel primo semestre dell’esercizio 2025–2026 sono state consegnate 285 tonnellate di pesche e 450 tonnellate di mele, prevalentemente destinate all’industria, con una riduzione complessiva del 5% YoY associata ad un fine anno debole del mercato nazionale nel segmento mele.



Nel complesso, tali dinamiche hanno contribuito alla generazione di un Gross Margin compreso tra euro 10 milioni ed euro 10,8 milioni, con un’incidenza sui ricavi compresa tra il 6,3% e il 6,9%, rispetto al 6,3% del periodo luglio–dicembre 2024. In complesso la posizione finanziaria netta è positiva per euro 9,5 milioni, rispetto a euro 9,2 milioni al 30 giugno 2025 e a euro 11,3 milioni al 31 dicembre 2024. Il bridge dettagliato delle principali variazioni sarà costruito a valle della approvazione della relazione finanziaria semestrale il 25 marzo 2026.

Lucia Fracassi, amministratrice delegata di eVISO, ha commentato: “gli investimenti effettuati si sono tradotti in aumenti significativi dei volumi consegnati nel semestre luglio-dicembre 2025: +28% sul canale diretto (luce e gas) e +105% di gas su tutti i canali. Nel canale reseller la strategia ha visto una prima fase di trade-off dei volumi power (-15% YoY) a minore marginalità, seguita da una seconda fase di crescita vigorosa dei volumi. I dati dei volumi annuali abbinati ad eVISO a febbraio 2026 sono estremamente frizzanti: +113 GWh di volumi power sul canale reseller rispetto a dicembre 2025, a quota 902 GWh; +150 GWh di luce e gas su tutti i canali a quota 1650 GWh. L’accelerazione di questi ultimi mesi rappresenta una base solida di crescita”.







