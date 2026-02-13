Marr chiude il 2025 in rialzo

Si tiene oggi a Rimini la Convention commerciale del Gruppo Marr, società del gruppo Cremonini leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione al foodservice di prodotti alimentari e non-food. All’evento, il cui tema è “Marr per te”, prendono parte oltre 1.100 persone, manager commerciali e forza vendita, provenienti dalle unità distributive del Gruppo presenti su tutto il territorio italiano.

La Convention è l’occasione per condividere con l’organizzazione commerciale le linee di sviluppo e i progetti futuri per continuare a rafforzare la presenza di mercato, per via organica attraverso una Proposta Commerciale di Valore e anche cogliendo opportunità di crescita per linee esterne che possano aggiungere competenza e specializzazione come per la recente acquisizione di Bergel+ Srl (leggi notizia EFA News).

Per l'occasione, Marr ha comunicato il preconsuntivo dei ricavi totali consolidati dell’esercizio 2025 che si attesta a 2.127 milioni di euro, in crescita rispetto a 2.098 milioni del 2024. Confermata, inoltre, anche nel quarto trimestre 2025 la crescita delle vendite ai clienti dei segmenti della Ristorazione (segmenti dello Street Market e del National Account), mentre le vendite ai grossisti del segmento Wholesale risentono delle dinamiche di mercato, soprattutto in ambito estero, dei prodotti ittici congelati.

Il Bilancio Consolidato 2025 del Gruppo MARR sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di MARR S.p.A. il prossimo 13 marzo.