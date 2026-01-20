Marr acquisisce Bergel+

Marr, società del gruppo Cremonini leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione al foodservice di prodotti alimentari e non-food, ha sottoscritto con Ortofrutticola Srl, specializzata nella distribuzione di beverage, un accordo per l’acquisizione della società Bergel+ Srl, società lombarda attiva fin dagli anni novanta nella distribuzione al foodservice di prodotti food & beverage.

L’acquisizione prevede il pagamento di un corrispettivo di circa 4,7 milioni di euro per l’acquisto del 100% delle quote; di tale importo per un terzo è stato regolato al closing, la seconda rata pari ad un ulteriore terzo e al netto di un eventuale conguaglio sarà corrisposta entro il 31 agosto 2026 e l’ultima rata a saldo entro il 2 aprile 2027. Inoltre è stato siglato un accordo di fornitura, da Ortofrutticola a Marr, di prodotti della categoria beverage.

La società acquisita ha realizzato oltre 25 milioni di euro di vendite nell’anno 2025, e serve oltre 1.500 clienti con un’ampia gamma prodotti che include una quota importante di ittico e carne. I clienti per la quasi totalità sono ubicati in Lombardia e sono serviti attraverso un’organizzazione commerciale di circa 20 venditori.

Significativa la specializzazione di Bergel+ nel segmento di clientela della ristorazione commerciale non strutturata (segmento dello Street Market per Marr) che include anche i bar e la ristorazione veloce e che rappresenta oltre l’80% delle vendite della società.

L’operazione permette di rafforzare la presenza del Gruppo Marr nella regione Lombardia che con una quota del 17% (TradeLab, novembre 2025) è la principale regione italiana per consumi alimentari fuori casa.

Nell’ambito dell’operazione Bergel+ mantiene la disponibilità per un periodo fino a sei mesi dell’immobile di Zanica (Bergamo) da cui attualmente sono svolte le attività operative in previsione di integrarle nel centro distributivo di Marr Lombardia (ubicato a Bottanuco (Bergamo) ed attivato ad aprile 2024), andando così a creare efficienze e sinergie operative che consentiranno di elevare il livello di servizio ai clienti del territorio lombardo.