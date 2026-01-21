Marr, analisti positivi su acquisizione Bergel+

Giudizio complessivamente positivo da parte degli analisti dell’ultima operazione di M&A di Marr. Nel dettaglio Marr ha acquistato il 100% di Bergel+ , una società con sede in Lombardia che opera nella distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, con ricavi pari a oltre 25 milioni nel 2025 (cifra che corrisponde circa l'1% dei ricavi di Marr attesi nel 2025), focalizzata sul canale Street Market. Il prezzo concordato è di 4,7 mln per l’Equity, con un Enterprise value di circa 8 mlnì (vedi articolo EFA News).

Gli analisti di Equita, che su Marr hanno un giudizio di Hold e un target price di 10,4 euro, “ipotizziamo una marginalità almeno simile a quella di Marr nello stesso segmento” con un EV/Ebitda implicito pre-sinergie di circa 5 volte. “Anche ipotizzando di rinunciare a una piccola parte del business acquisito per criteri generalmente più stringenti sul rischio credito applicati da Marr rispetto a concorrenti più piccoli, vediamo interessanti opportunità di progressive sinergie da questa operazione, sia logistiche che commerciali. L’acquisizione di Bergel, infatti, aumenta la scala di Marr in Lombardia e offre la possibilità di ottenere efficienze logistiche” proseguono da Equita. “Per prezzo pagato e dimensioni” concludono gli analisti “ il deal è coerente con il track record del gruppo e strategicamente opportuno, sebbene di impatto marginale su numeri/e valutazione e più che altro di supporto alle stime 2026 che prevedono fatturato on crescita del 3% e un Ebitda In progresso dell’8%.

Intesa Sanpaolo ha confermato la raccomandazione buy e il prezzo obiettivo di 14,4 euro su Marr dopo l'acquisizione sottrolineando, in un report dedicato che “pur se di dimensioni ridotte, l'operazione rafforzerà il posizionamento di Marr in Lombardia, la regione italiana principale per il consumo di cibo fuori casa”.

Anche Intermonte ha confermato giudizio e prezzo obiettivo, rispettivamente a neutra e 10 euro. “L’operazione” spiegano dal Intermonte “ è coerente con la strategia di rafforzamento di Marr in Lombardia, principale regione italiana per i consumi out-of-home e incrementa ulteriormente l'esposizione al segmento Street Market, strutturalmente resiliente”.

Banca Akros conferma la raccomandazione accumulate e il prezzo obiettivo a 11 euro su Marr dopo l'acquisizione di Bergel+. Secondo gli esperti il deal è indicativo della strategia del gruppo di continuare a rafforzare la sua leadership sul mercato italiano anche attraverso acquisizioni piccole e complementari nell'area.

Il titolo alla borsa di Milano ha chiuso a 9,08 euro per azione, in crescita dell'1,57%.