Pil in crescita in eurozona e in Ue

Nel quarto trimestre del 2025, il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,3% sia nell'area dell'euro che nell'UE, rispetto al trimestre precedente, secondo una stima pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea.



Nel terzo trimestre del 2025, il PIL era aumentato dello 0,3% nell'area dell'euro e dello 0,4% nell'UE. Secondo una stima della crescita annua per il 2025, basata su dati trimestrali destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario, il PIL è aumentato dell'1,5% nell'area dell'euro e dell'1,6% nell'UE.





Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il PIL destagionalizzato è aumentato dell'1,3% nell'area dell'euro e dell'1,5% nell'UE nel quarto trimestre del 2025, dopo l'1,4% nell'area dell'euro e l'1,6% nell'UE nel trimestre precedente.

Crescita dell'occupazione nell'area dell'euro e nell'UE

Il numero di occupati è aumentato dello 0,2% sia nell'area dell'euro che nell'UE nel quarto trimestre del 2025, rispetto al trimestre precedente.

Nel terzo trimestre del 2025, l'occupazione era aumentata dello 0,2% nell'area dell'euro e dello 0,1% nell'UE.

Secondo una stima della crescita annua per il 2025, basata su dati trimestrali, l'occupazione è aumentata dello 0,7% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE.

Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, l'occupazione è aumentata dello 0,6% nell'area dell'euro e dello 0,7% nell'UE nel quarto trimestre del 2025, dopo lo 0,6% nell'area dell'euro e lo 0,5% nell'UE nel terzo trimestre del 2025.