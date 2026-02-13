Cambio della guardia in Constellation Brands

Constellation Brands, il marchio che ha in portafoglio tra l'altro Birra Corona, ha nominato Nicholas Fink presidente e amministratore delegato, con decorrenza dal 13 aprile 2026. Fink, membro del Consiglio di Amministrazione di Constellation dal 2021, succederà all'attuale presidente e ceo Bill Newlands e continuerà a far parte del board aziendale. Newlands lascerà le cariche di presidente e ceo il 13 aprile 2026, ma continuerà a operare come consulente strategico nei mesi successivi per garantire una transizione fluida delle responsabilità di leadership.

"Negli ultimi anni, il consiglio di amministrazione di Constellation Brands è stato impegnato in un processo di pianificazione della successione del ceo attento e completo, e siamo entusiasti di accogliere Fink come nostro prossimo presidente e ceo - ha dichiarato Chris Baldwin, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Constellation Brands - Fink possiede un set diversificato di esperienze di leadership ed è un dirigente affermato nel settore delle bevande alcoliche con una profonda conoscenza del modello di business di Constellation, avendo fatto parte del Board per gli ultimi cinque anni. Nick porterà prospettive e competenze uniche che favoriranno Constellation e i suoi stakeholder, mentre posizioniamo l'azienda per un successo a lungo termine in un ambiente iper-competitivo e in rapida evoluzione".

Fink vanta una solida esperienza nella guida di aziende pubbliche multi-categoria, una profonda conoscenza del settore degli alcolici e una leadership lungimirante, con una comprovata capacità di costruire nuove piattaforme di crescita e forti brand di stile di vita premium capaci di evolversi con le mutevoli esigenze dei consumatori. Dal gennaio 2020, ha ricoperto il ruolo di ceo presso Fortune Brands Innovations, azienda leader globale nei prodotti per la casa, la sicurezza e il digitale. In qualità di ceo, Fink ha guidato Fortune Brands Innovations attraverso la pandemia di COVID-19, ne ha accelerato la trasformazione digitale, ha diretto l'evoluzione aziendale verso i settori di mercato in crescita e ha ottenuto performance costantemente superiori alla media di mercato.

Prima di entrare in Fortune Brands Innovations, Fink ha ricoperto diversi ruoli di alta direzione presso Suntory Global Spirits per un periodo di nove anni, inclusi gli incarichi di Presidente per l'area Asia-Pacifico e Sud America e di Senior Vice President, Chief Strategy Officer.

"Sono entusiasta di unirmi al team di Constellation Brands nella mia nuova veste di presidente e ceo e di continuare a consolidare la solida tradizione di leadership settoriale dell'azienda - ha affermato Fink - Ammiro da tempo la capacità di Constellation di costruire marchi iconici che risuonano con forza tra i consumatori. Non vedo l'ora di scendere sul campo, confrontarmi con i membri del team e i partner del settore in tutta l'azienda, e collaborare con la squadra di Constellation per potenziare ulteriormente i punti di forza principali della società: la creazione di grandi brand e l'uso dell'innovazione per soddisfare un numero sempre maggiore di occasioni di consumo, sviluppando al contempo nuove piattaforme di crescita che rispondano alle esigenze in continua evoluzione del panorama degli alcolici".