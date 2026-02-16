L'Italia si scopre ghiotta di avocado

Il consumo di avocado continua a crescere in tutta Europa. Lo sottolineano glli ultimi dati sui consumi della stagione 2023/24, condivisi dalla World Avocado Organization, secondo cui i mercati europei sono tra i maggiori consumatori di avocado. I volumi di avocado in Europa registrano un incremento medio del 16% nel 2025, con paesi come Francia, Germania, Regno Unito e Italia che hanno registrato un notevole aumento del consumo pro capite rispetto ai dati del 2022/23.



La Germania è in testa con un incremento significativo, passato da 110.000 tonnellate nel 2023 a 120.000 tonnellate nel 2024, segnando un notevole incremento su base annua (+32%). Anche Italia (+26%) e Regno Unito hanno registrato una forte crescita, mentre la Francia continua a guidare i consumi con 160.000 tonnellate, in aumento del 6,67% rispetto allo scorso anno, la maggiore crescita di mercato per tonnellata in tutta Europa.



Analizzando il consumo pro capite in Europa, la Francia rimane leader con 2,31 kg pro capite (+1,32%). Il Regno Unito rimane un forte contendente, mantenendosi stabile a 1,71 kg (+5,56%), seguito dalla Germania con 1,48 kg (+11,28%) e dall'Italia con 0,81 kg pro capite (+5,19%). La Scandinavia, con 1,88 chili pro capite si posiziona al secondo posto tra i consumatori europei, anche se il consumo crolla del 16,07%. In particolare, mentre Italia e Francia hanno mantenuto i livelli di consumo pro capite dell'anno precedente, Regno Unito e Germania hanno registrato una crescita notevole. Si ritiene che ciò sia dovuto, in parte, ai nuovi consumatori che hanno optato per l'avocado.



Per quanto riguarda il consumo pro capite per tonnellata la Francia è prima con 163 mila tonnellate nel biennio 2023/2024 con 160 mila tonnellate (+6,67%): seconda è la Germania con 120 mila tonnellate (+9,09%) alla pari con l'UK. Seguono la Scandinavia con 50 mila tonnellate (-16,67%) e l'Italia anch'essa con 50 mila tonnellate ma in rialzo dell'11,1%).



Secondo i nuovi dati di Europanel, anche i volumi di avocado sono cresciuti in tutta Europa del 13,2% lo scorso anno. Lo stesso rapporto ha mostrato che un numero incredibile di europei ha acquistato avocado quest'anno. Ben l'80% delle famiglie spagnole ha acquistato avocado, seguite a ruota dalle famiglie francesi. Quasi la metà delle famiglie britanniche e tedesche ha acquistato avocado, con un'enorme crescita dell'8% in Italia rispetto allo scorso anno, con il 31% delle famiglie che ha deciso di aggiungere avocado al proprio carrello della spesa.



La World Avocado Organization ha tenuto il suo Congresso annuale dei soci, in occasione di Fruit Logistica, il giorno prima dell'inizio della fiera. Zac Bard, presidente della WAO, ha incontrato i soci e i principali stakeholder del settore. Durante la conferenza, la WAO ha condiviso gli straordinari risultati delle sue campagne del 2024, evidenziando il successo delle iniziative che hanno incrementato il consumo e la conoscenza dell'avocado in tutta Europa.



L'organizzazione ha inoltre presentato ai soci la sua visione strategica e i suoi ambiziosi piani per il 2025, concentrandosi su crescita continua, innovazione e collaborazione, consolidando la posizione della WAO come forza trainante nel mercato globale dell'avocado.



"Non vediamo l'ora di consolidare questo slancio e rafforzare ulteriormente le nostre partnership nel prossimo anno", ha dichiarato Zac Bard, presidente della WAO. Bard ha inoltre sottolineato che la WAO si sta espandendo oltre i consueti mesi estivi, in cui tradizionalmente il numero dei soci era dominato da Sudafrica e Perù. "Ora, con Israele, Colombia e Cile a bordo - sottolinea Bard - siamo ben posizionati per promuovere e supportare la crescita della categoria in più finestre durante tutto l'anno".



Gli avocado, sottolinea l'organizzazione mondiale, sono un superfood ricco di nutrienti e vitamine, e la popolazione europea ne riconosce l'incredibile impatto sulla salute. Privi di sale e zuccheri, sono ricchi di grassi monoinsaturi, fibre e vitamine, che contribuiscono a migliorare la nostra salute generale e a ridurre il rischio di molte malattie.



In un sondaggio commissionato dalla World Avocado Organization nel 2024, gli europei hanno dichiarato di mangiare in media poco meno di 1 avocado a settimana e il 97% della popolazione ha confermato di ritenere importante mangiare sano. Questo dimostra come la maggior parte dei consumatori stia integrando gli avocado nella propria dieta e conduca uno stile di vita sano.