Credit Agricole multata dalla Bce

La Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso di imporre sanzioni periodiche per un importo di 7.551.050 euro a Crédit Agricole, S.A. "a causa del mancato rispetto di uno dei requisiti della decisione della BCE dell'8 febbraio 2024 che, tra le altre cose, prevedeva l'obbligo per Crédit Agricole di condurre una valutazione della rilevanza dei propri rischi climatici e ambientali (C&E)".



La decisione, sottolinea la nota di Francoforte, "ha imposto alla banca di rafforzare l'identificazione dei rischi C&E materiali a cui è o potrebbe essere esposta e ha previsto l'applicazione di penalità di mora in caso di mancato rispetto di tale requisito entro il 31 maggio 2024".



Crédit Agricole, aggiunge la nota, "non ha soddisfatto il requisito di valutazione della materialità per 75 giorni interi nel 2024. Nel decidere le penalità di mora e il loro importo complessivo, la BCE tiene conto della materialità della violazione, della sua durata e del turnover giornaliero dell'ente vigilato".



"La BCE - prosegue il comunicato - ha già adottato diverse misure per garantire che le banche identifichino, valutino e gestiscano correttamente i rischi C&E, aderendo a un approfondito processo di escalation. Nell'ambito di questo processo, ha implementato misure di vigilanza progressivamente invasive, inizialmente sotto forma di aspettative di vigilanza e poi attraverso decisioni giuridicamente vincolanti".



"Il processo - sottolinea la Bce - è iniziato nel 2020 con la pubblicazione della Guida della BCE sui rischi climatici e ambientali, che ha spiegato come le banche dovrebbero gestire con prudenza e comunicare in modo trasparente tali rischi. Nel 2022, la BCE ha condotto uno stress test sul rischio climatico e ha individuato carenze rilevanti in un'analisi tematica".



"Alla luce dei risultati - prosegue la nota - tutti gli istituti significativi hanno ricevuto lettere di feedback con scadenze scaglionate specifiche per banca per gestire adeguatamente i propri rischi C&E alla luce delle aspettative di vigilanza (cfr. comunicato stampa del 2 novembre 2022). Nei casi in cui tali scadenze non sono state rispettate, la BCE ha imposto requisiti vincolanti che prevedevano l'imposizione di penalità di mora come misura di esecuzione".



"Le penalità di mora sono aumentate per ogni giorno di violazione - spiega la Bce - La banca può impugnare la decisione della BCE dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea".