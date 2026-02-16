Liguria, due bandi per la pesca

“Regione Liguria ha aperto due nuovi bandi a valere sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’Acquacoltura (Feampa) 2021-2027, per un totale di 1.100.000 euro, destinati al comparto ittico ligure”. Così l’assessore regionale alla Pesca Alessandro Piana.

“Un bando riguarda investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate e promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori - spiega Piana - con una dotazione finanziaria pari a 1 milione di euro, a sostegno di interventi nei porti da pesca, approdi e luoghi di sbarco liguri".

"L’altro bando - prosegue l'assessore - con una dotazione di 100mila euro finanzia investimenti per migliorare l’efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici, prevedendo interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica dei pescherecci e alla riduzione delle emissioni di CO 2 attraverso la sostituzione del motore principale e secondario".

"Mettiamo in campo risorse concrete per rafforzare la competitività della nostra pesca - conclude l'assessore Alessandro Piana - e accompagnare il settore verso una reale transizione ecologica. Da un lato investiamo sulle infrastrutture portuali dedicate alla pesca, migliorando qualità, sicurezza e condizioni di lavoro; dall’altro sosteniamo il rinnovo tecnologico della flotta, con interventi mirati alla riduzione dei consumi e delle emissioni”.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 marzo 2026 per l’intervento dedicato all’efficienza energetica, al 30 aprile 2026 per quello relativo agli investimenti nei porti.