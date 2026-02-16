Fiere di Parma: previsti 70 mln euro ricavi nel 2027

Ricavi consolidati a 55 milioni di euro nel 2025, che si prevede saliranno a 65 milioni nel 2026 e a 70 nel 2027. Sono alcuni dei numeri delle Fiere di Parma, anticipati dal loro amministratore delegato Antonio Cellie, in un'intervista al Corriere della Sera.

Per l'occasione, Cellie ha ricordato che sono stati già raggiunti i risultati previsti dal piano industriale per il 2029. Sull'onda lunga di questa espansione, il Consiglio d'Amministrazione di Fiere di Parma ha deliberato un investimento di 25 milioni nei prossimi 18 mesi per l’acquisizione di 200mila metri quadri a est e sud del quartiere fieristico e la realizzazione di un nuovo padiglione polifunzionale di 15mila metri quadri.

"Siamo diventati il maggior player del settore food&beverage in Europa dopo la Fiera di Colonia che, peraltro, da 16 anni è nostro partner", ha dichiarato Cellie. "In questi ultimi anni abbiamo messo a segno diverse acquisizioni tra cui e abbiamo una decina di operazioni di M&a in via di definizione in Italia e all’estero, non solo fieristiche, ma anche in area digital. La nostra strategia è mantenere il management originario al vertice delle diverse società in un’ottica federante e organica".

Tra i principali appuntamenti del 2026, promossi dalle Fiere di Parma si ricordano: Mia Photo Fair (Milano, 19-22 marzo); Parma Bbq e Butcher Show (Parma, 11-14 aprile); TuttoFood (Milano, 11-14 maggio), con 100mila visitatori attesi da tutto il mondo; RomaBarShow (Roma, 14-15 settembre), Cibus Tec (Parma, 27-30 settembre), nell'ambito del quale si terrà la 28° edizione del World Pasta Day; European Pizza Show (Londra, 18-19 novembre). Il 2027, invece, si caratterizzerà per il ritorno di Cibus a Parma. "Per tutte le nostre fiere abbiamo sviluppato una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale per facilitare la visita alla fiera", ha spiegato Cellie.

Per quanto riguarda il settore extra-food, Fiere di Parma conferma il suo impegno con Mercante in Fiera (Parma, 7-15 marzo); Eos, salone della caccia e del tiro sportivo (Parma, 28-30 marzo); BikeUp (Parma, 29-31 maggio); il Salone del Camper (Parma 12-20 settembre 2026).

"Il successo di Mercante ha consentito di conseguire una rapida affermazione anche di altri eventi collocati contemporaneamente alla nostra storica fiera: Automotoretrò, mostra dedicata ad auto e moto d’epoca, ArteParma per l’arte contemporanea e GreenItaly, riferimento per il florovivaismo", ha concluso Cellie.